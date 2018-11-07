Путешествие Алены Долецкой в Японию, рассказанное ею самой. День 2

Записки из азиатского дневника одной из самых влиятельных и вдохновляющих российских женщин современности, креативного консультанта Третьяковской галереи и амбассадора IQOS. В первом выпуске — о том, почему ты влюбляешься в этот город с первого взгляд; во втором — какое богатство кроется в его подземной части. Эксклюзивно для ELLE