Острова мечты: подборка любимых курортов редакции ELLE

В номере, пронизанном ностальгией, мы предлагаем следующий отпускной план: выбрать для себя одно или парочку мест из нашей любимой островной подборки, чтобы потом вспоминать об этом путешествии долгими зимними вечерами. Мы уже скучаем!