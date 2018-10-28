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    Стиль жизни

    Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

    28 октября 2018ЖУРНАЛ ELLE №33 октябрь

    Острова мечты: подборка любимых курортов редакции ELLE

    В номере, пронизанном ностальгией, мы предлагаем следующий отпускной план: выбрать для себя одно или парочку мест из нашей любимой островной подборки, чтобы потом вспоминать об этом путешествии долгими зимними вечерами. Мы уже скучаем!

    Полную версию читайте по ссылке...

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    Хёрст Шкулёв Паблишинг

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