20 июля 2018Гридин Владимир
Лион: как освоить искусство жить по-французски за три дня
В Лион едут посмотреть на город, в котором бок о бок живут две тысячи лет истории — от древних римлян и Ренессанса до наших дней. А еще он знаменит своим шелком, гастрономией и проходными дворами-трабулями
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