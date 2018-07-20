Лион: как освоить искусство жить по-французски за три дня

В Лион едут посмотреть на город, в котором бок о бок живут две тысячи лет истории — от древних римлян и Ренессанса до наших дней. А еще он знаменит своим шелком, гастрономией и проходными дворами-трабулями