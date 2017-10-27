Куда поехать на ноябрьские праздники

День народного единства, который в России отмечают 4 ноября, в 2017 году подарит нам три выходных: с 4 по 6 ноября. ELLE — о том, куда стоит отправиться на ноябрьские праздники.

Лиссабон

Время перелета из Москвы — 5 ч 40 мин

Край света, один из старейших и самых солнечных европейских городов — это все о Лиссабоне. В ноябре погода здесь больше похожа на сентябрьскую, так что это хорошее место для того, чтобы восполнить недостаток тепла и солнца, которым страдает большинство россиян. Сюда нужно ехать за спокойным отдыхом с неспешным осмотром достопримечательностей, дегустациями портвейна и завтраками в легендарном кафе Pasteis de Belem, где готовят знаменитые пирожные Белем: нежные корзиночки из слоеного теста с заварным кремом и корицей. Путешествовать по городу лучше на желтом трамвае — для португальской столицы это особый ритуал.

Бергамо

Время перелета из Москвы — 2ч 48 мин

В путешествиях по северу Италии многие незаслуженно обходят стороной небольшой город Бергамо, который находится недалеко от Милана. Бергамо прекрасен своей древней архитектурой, преимущественно романского стиля, и размеренным ритмом жизни. Трех дней ноябрьских праздников как раз хватит, чтобы посетить один из лучших в Италии зоопарков, полюбоваться на одноименную крепость Бергамо и капеллу Капелла Коллеони, попробовать хотя бы десять из 250 видов пиццы в знаменитом кафе Da Nasty и просто погреться: прогноз обещает солнечные + 15 против московских +2 с мокрым снегом.



Бухарест

Время перелета из Москвы — 3 ч 15 мин

Запоздало отметить Хэллоуин лучше всего в месте, где по легенде некогда обитал самый знаменитый вампир в мире, граф Дракула, — в Трансильвании. Замок Дракулы носит название Бран и находится недалеко от города Брашов, который славится средневеково-пугающей атмосферой, а лесистые окрестности которого живописнее всего смотрятся как раз осенью. Поскольку добраться сюда можно только с пересадкой в Бухаресте, у вас есть отличный шанс заодно познакомиться с румынской столице: погулять по Старому городу, побывать в самом большом в мире здании Парламента и поужинать в ресторане, где в 1812 году был подписан «Бухарестский мир».



Барселона

Время перелета из Москвы — 4 ч 35 мин

Осень — идеальное время для поездки в Барселону. Летом столица Каталонии задыхается от наплыва туристов. В октябре и ноябре поток приезжих значительно снижается, что дает возможность спокойно погулять по местам легендарного Антонио Гауди.

Чтобы успеть осмотреть все, лучше всего остановиться в центре, например, в отеле El Palace, с крыши которого открывается отличный вид на Храм Святого Семейства. Построенный в 1919 году, он сохранил весь гламур и роскошь «ревущих 20-х». Здесь любят останавливаться Вуди Аллен, Энрике Иглесиас и Кристина Агилера. Память о знаменитых гостях прошлого хранят шесть арт-люксов, среди которых есть номер Сальвадора Дали, своеобразная версия французского шато, в котором когда-то жила актриса и звезда джаза Жозефина Бейкер, люкс, который упоминал в своих новеллах Карлос Руис Сафон, номер в любимом золотом цвете сюрреалиста Жоана Миро, рокерский люкс гитариста Rolling Stone Ронни Вуда и, конечно же, номер основателя отеля Цезаря Ритца. Наверху отеля расположен бассейн, площадка для приема солнечных ванн и ресторан Winter Garden. Завтрак постояльцам отеля подают в живописном и романтичном зимнем саду Desayunos. Пообедать можно в 19/Nineteen Restaurant Menu, который, несмотря на типичный интерьер брассери, отличается интересными средиземноморскими блюдами. Ужин же стоит запланировать в Bluesman Cocktail Bar Barcelona, где вечером проходят джазовые и блюзовые концерты. Расслабиться после прогулок по городу можно в спа-центре MayanLuxurySpa, в котором все процедуры основаны на знаниях племени майя, или в таинственном Саду Дианы, расположившемся на седьмом этаже.

Калининград

Время перелета из Москвы — 2 ч

Если Санкт-Петербург — это «окно в Европу», то Калининград — это «русская Европа». За свою историю Калининград несколько раз менял «гражданство», что наложило отпечаток не только на его архитектуру, но и на атмосферу. Обязательных пунктов в путешествии по Калининграду и его окрестностям три: послушать органный концерт в Кафедральном соборе, осмотреть все мосты через реку Преголя и побывать в парке Куршская коса. Особенно же здесь понравится любителям морепродуктов: цены на блюда из них из-за близости Балтийского моря гораздо ниже, чем в центральной части России, а соседство с Польшей, Латвией и Литвой благоприятно повлияло на разнообразие меню местных ресторанов.



Сочи

Время перелета из Москвы — 1 ч 50 мин

Черноморский курорт Сочи — город с уникальным климатом: он расположен на территории самых северных в мире субтропиков, а потому одновременно является и морским курортом, и горнолыжным. По этой причине высокий сезон в Сочи — круглый год, и лучшего варианта для длинного уик-энда просто не найти.

Самое популярное направление внутреннего туризма в России, Сочи после Олимпиады полностью преобразился — советская романтика здесь соседствует с очень европейскими и продвинутыми форматами отдыха. Сегодня в городе успешно функционируют 66 санаториев, 20 пансионатов и баз отдыха и более 600 гостиниц. Абсолютным лидером рейтингов «букинга» и «трипэдвайзера» является отель Hyatt Regency Sochi — и это тот редкий случай, когда максимальные баллы пользователей и мнения критиков совпадают.

Отель расположен в центре старого Сочи — всего в 200 метрах от побережья Черного моря и Курортного проспекта. Локейшн, вид на море, расстояние до пляжа, наличие всех главных достопримечательностей в шаговой доступности — это далеко не самый полный список преимуществ гостиницы. В первую очередь Hyatt Regency Sochi ценят именно за то, что здесь действительно по-западному комфортно и по-русски душевно. Стильные лаконичные номера, до мелочей продуманная инфраструктура (например, бассейн с подогревом или видовые бары и лаунджи), безупречный сервис (для местных консьержей нет ничего невозможного) — все то, что позволяет гостинице считать эталонной на сочинском рынке услуг.

Считается, что этот «Хаятт» хорош и для бизнеса, и для романтических рандеву, а в местном ресторане «Пассаж» градус светской активности не снижается круглый год.

Абу-Даби

Время перелета из Москвы — 5 ч 20 мин

Лучшее направление для короткого пляжного отдыха в ноябре — Абу-Даби. В это время жара наконец спадает, что дает возможность гостям столицы ОАЭ получить максимум от отдыха. Утром отправляйтесь загорать на Центральный пляж, который получил награду «Голубой флаг» и славится мелким, практически бархатным на ощупь песком, не нагревающимся на солнце благодаря своему коралловому происхождению. Затем посвятите время шопингу: за традиционными восточными изделиями идите на местные базары, а за любимыми дизайнерскими брендами — в ультрасовременные торговые центры. Один из каникулярных дней стоит посвятить парку развлечений «Мир Феррари», который находится всего в 20 минутах езды от Абу-Даби. Самый знаменитый аттракцион — капсула, пробивающая крышу и взлетающая на 62 метра вверх, после чего резко падающая вниз. Такое вы точно не забудете.



Тель-Авив

Время перелета из Москвы — 4 ч 10 мин