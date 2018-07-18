18 июля 2018ЖУРНАЛ ELLE №30 июль
Колумнист ELLE Эдгардо Озорио о том, как соблюдать диету в итальянском гастрономическом раю
Основатель бренда Aquazzura, завсегдатай лучших вечеринок планеты, искрометный рассказчик и колумнист ELLE Эдгардо Озорио — о том, как вести «диетический» образ жизни в таком гастрономическом раю, как Италия
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