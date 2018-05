Инсталляция художника Aljoscha в петербургской «Астории»

У всех жителей и гостей Петербурга появился еще один повод наведаться на Исакиевскую площадь. В пятизвездочной «Астории» появилась инсталляция художника Aljoscha «Humans Can and Should Re-engineer the Brain to Achieve Invincible», которая появилась здесь при поддержке галереи Anna Nova и дома шампанских вин Ruinart.