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    25 мая 2018

    Инсталляция художника Aljoscha в петербургской «Астории»

    Транслюцентное современное искусство в исторических интерьерах

    У всех жителей и гостей Петербурга появился еще один повод наведаться на Исакиевскую площадь. В пятизвездочной «Астории» появилась инсталляция художника Aljoscha «Humans Can and Should Re-engineer the Brain to Achieve Invincible», которая появилась здесь при поддержке галереи Anna Nova и дома шампанских вин Ruinart.

    Инсталляция художника Aljoscha в петербургской «Астории» (фото 1)

    Немецкий художник Алеша специально для исторических интерьеров «Ротонды» на первом этаже создал пространственную транслюцентную инсталляцию, название которой переводится примерно как «Человечество может и должно перестроить деятельность мозга с целью обретения полноценного и всеобъемлющего счастья».

    Инсталляция художника Aljoscha в петербургской «Астории» (фото 3)

    Ультрасовременная инсталляция смело контрастирует с классическими и спокойными интерьерами гостиницы, которая в марте отметила 102-летие. Оттенки инсталляции меняются вместе с естественным освещением в течение дня.

    Инсталляция художника Aljoscha в петербургской «Астории» (фото 5)

    Если вы планируете коктейль или встречу в районе Исаакиевской площади — «Ротонда» станет идеальной площадкой, чтобы приятно провести время и получить красочный контент для Инстаграма. А уж если вы поселитесь здесь — сможете спускаться сюда хоть каждый день.

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