Инсталляция художника Aljoscha в петербургской «Астории»

У всех жителей и гостей Петербурга появился еще один повод наведаться на Исакиевскую площадь. В пятизвездочной «Астории» появилась инсталляция художника Aljoscha «Humans Can and Should Re-engineer the Brain to Achieve Invincible», которая появилась здесь при поддержке галереи Anna Nova и дома шампанских вин Ruinart.

Немецкий художник Алеша специально для исторических интерьеров «Ротонды» на первом этаже создал пространственную транслюцентную инсталляцию, название которой переводится примерно как «Человечество может и должно перестроить деятельность мозга с целью обретения полноценного и всеобъемлющего счастья».

Ультрасовременная инсталляция смело контрастирует с классическими и спокойными интерьерами гостиницы, которая в марте отметила 102-летие. Оттенки инсталляции меняются вместе с естественным освещением в течение дня.