Гид по городам Чемпионата мира по футболу 2018: Казань

Казань стала одной из 11-ти хозяек Чемпионата мира по футболу. ELLE составил гид по столице Татарстана для тех, кто не знает, чем себя занять в перерывах между матчами.

Где жить

Отель Luciano Spa

Хотя Luciano Spa и является спа-отелем, это не единственное его преимущество. Все гости в один голос уверяют: во всех четырех ресторанах отеля отличная кухня. Что до главного — спа-центра — то проживающие в номерах категорий стандарт, джуниор сюит бизнес, студио, а также в апартаментах, имеют право на безлимитное посещение фитнес-центра, аквазоны и термальной спа-зоны, где можно сделать турецкий массаж, медово-травяной пилинг или просто поплавать в бассейне.

Где поесть

«Сахара»

Главной в ресторане «Сахара» является даже не кухня, а интерьер, выдержанный в африканском стиле. Леопардовые кресла, соломенные зонты, маски на стенах — несмотря на такое яркое сочетание, интерьер нельзя назвать too much. В меню также присутствуют отсылки к культуре Африки: например, фирменный стейк называется «Камерун», а филе семги — «Белый Нил». Но по факту здесь есть и классические европейские блюда, приготовленные правильно и вкусно, вроде салата оливье и пельменей. Без традиционной татарской кухни тут тоже не обошлось — ищите в меню азу по-татарски и эчпочмак.

«Дом татарской кулинарии»

За настоящей татарской кухней стоит идти в «Дом татарской кулинарии», который в следующем году отметит 50-летие. Долгое время шеф-поваром был Юнус Ахметзянов, который также написал несколько книг рецептов, по многим из которых до сих пор готовят в «Доме» — например, манты из баранины, чак-чак и перемячи.

Лаунж-бар Voda

Voda — казанская версия знаменитого Café del Mar на Ибице. Сюда ходит веселиться вся местная золотая молодежь. Днем здесь можно пообедать лучшими блюдами средиземноморской кухни и отдохнуть на шезлонге, глядя на Волгу, а после до самого рассвета танцевать под диджейские сеты.

Куда сходить

Казанский Кремль

Главная достопримечательность столицы Татарстана, конечно же, Кремль. Он считается одним из самых красивых в России и отличается от других тем, что в нем смешались абсолютно разные культуры. Два его «сердца» — это Благовещенский собор XVI века и построенная в 2005 году мечеть Кул-Шариф.

Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля

Казанский Театр имени Мусы Джалиля почти ничем не уступает столичным или питерским театрам. После реконструкции у руководства театра появилась возможность ставить спектакли с действительно сложной сценографией и световыми эффектами. Кстати, во время чемпионата в театре пройдет Международный музыкальный фестиваль «Шаляпин. Нуриев. Казань», в рамках которого покажут балет «Лебединое озеро», «Трабадур», «Турандот» и «Баядерка».

Аквапарк «Ривьера»

«Ривьера» — самый большой аквапарк в России и один из самых больших в мире. На его территории более 50 аттракционов, а также волновой бассейн, медленная река «Амазонка» и круглогодичный открытый бассейн. Пока дети развлекаются, родители могут отдохнуть в спа-зоне с джакузи, турецкой бане или финской сауне.

Город-курорт «Свияжские холмы»

«Свияжские холмы» называют спортивным сердцем Казани. Зимой это главный местный горнолыжный курорт, а в теплое время года — место, где можно поиграть в гольф, отдохнуть в бассейне, покататься на велосипедах, лодках и катамаранах. Добраться сюда из города проще всего на машине: поездка займет чуть больше получаса.

Где смотреть матчи в Казани

Стадион «Казань Арена», просп. Ямашева, 115А Расписание