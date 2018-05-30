Москва, я люблю тебя! гид по столице
Свадебный переполох цвет настроения — белый
Главные события в Москве с 28 мая по 3 июня
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
Видео
ELLE DecorationГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    Видео
    ELLE DecorationГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Стиль жизни

    Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

    30 мая 2018

    Гид по городам Чемпионата мира по футболу 2018: Казань

    Где жить, что есть и куда идти в перерывах между матчами в одном из городов-хозяев главного спортивного события года

    Казань стала одной из 11-ти хозяек Чемпионата мира по футболу. ELLE составил гид по столице Татарстана для тех, кто не знает, чем себя занять в перерывах между матчами.

    Где жить

    Отель Luciano Spa

    Гид по городам Чемпионата мира по футболу 2018: Казань (фото 3)

    Хотя Luciano Spa и является спа-отелем, это не единственное его преимущество. Все гости в один голос уверяют: во всех четырех ресторанах отеля отличная кухня. Что до главного — спа-центра — то проживающие в номерах категорий стандарт, джуниор сюит бизнес, студио, а также в апартаментах, имеют право на безлимитное посещение фитнес-центра, аквазоны и термальной спа-зоны, где можно сделать турецкий массаж, медово-травяной пилинг или просто поплавать в бассейне.

    Где поесть

    «Сахара»

    Главной в ресторане «Сахара» является даже не кухня, а интерьер, выдержанный в африканском стиле. Леопардовые кресла, соломенные зонты, маски на стенах — несмотря на такое яркое сочетание, интерьер нельзя назвать too much. В меню также присутствуют отсылки к культуре Африки: например, фирменный стейк называется «Камерун», а филе семги — «Белый Нил». Но по факту здесь есть и классические европейские блюда, приготовленные правильно и вкусно, вроде салата оливье и пельменей. Без традиционной татарской кухни тут тоже не обошлось — ищите в меню азу по-татарски и эчпочмак.

    «Дом татарской кулинарии»

    За настоящей татарской кухней стоит идти в «Дом татарской кулинарии», который в следующем году отметит 50-летие. Долгое время шеф-поваром был Юнус Ахметзянов, который также написал несколько книг рецептов, по многим из которых до сих пор готовят в «Доме» — например, манты из баранины, чак-чак и перемячи.

    Лаунж-бар Voda

    Voda — казанская версия знаменитого Café del Mar на Ибице. Сюда ходит веселиться вся местная золотая молодежь. Днем здесь можно пообедать лучшими блюдами средиземноморской кухни и отдохнуть на шезлонге, глядя на Волгу, а после до самого рассвета танцевать под диджейские сеты.

    Куда сходить

    Казанский Кремль

    Гид по городам Чемпионата мира по футболу 2018: Казань (фото 17)

    Главная достопримечательность столицы Татарстана, конечно же, Кремль. Он считается одним из самых красивых в России и отличается от других тем, что в нем смешались абсолютно разные культуры. Два его «сердца» — это Благовещенский собор XVI века и построенная в 2005 году мечеть Кул-Шариф.

    Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля

    Гид по городам Чемпионата мира по футболу 2018: Казань (фото 20)

    Казанский Театр имени Мусы Джалиля почти ничем не уступает столичным или питерским театрам. После реконструкции у руководства театра появилась возможность ставить спектакли с действительно сложной сценографией и световыми эффектами. Кстати, во время чемпионата в театре пройдет Международный музыкальный фестиваль «Шаляпин. Нуриев. Казань», в рамках которого покажут балет «Лебединое озеро», «Трабадур», «Турандот» и «Баядерка».

    Аквапарк «Ривьера»

    Гид по городам Чемпионата мира по футболу 2018: Казань (фото 23)

    «Ривьера» — самый большой аквапарк в России и один из самых больших в мире. На его территории более 50 аттракционов, а также волновой бассейн, медленная река «Амазонка» и круглогодичный открытый бассейн. Пока дети развлекаются, родители могут отдохнуть в спа-зоне с джакузи, турецкой бане или финской сауне.

    Город-курорт «Свияжские холмы»

    Гид по городам Чемпионата мира по футболу 2018: Казань (фото 26)

    «Свияжские холмы» называют спортивным сердцем Казани. Зимой это главный местный горнолыжный курорт, а в теплое время года — место, где можно поиграть в гольф, отдохнуть в бассейне, покататься на велосипедах, лодках и катамаранах. Добраться сюда из города проще всего на машине: поездка займет чуть больше получаса.

    Где смотреть матчи в Казани

    Стадион «Казань Арена», просп. Ямашева, 115А

    Расписание

    16 июня, 13:00, Австралия — Франция

    20 июня, 21:00, Иран — Испания

    24 июня, 21:00, Польша — Колумбия

    27 июня, 17:00, Республика Корея — Германия

    30 июня, 17:00, 1/8 плей-офф

    6 июля, 21:00, ¼ плей-офф

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2018 ELLE, Hearst Shkulev Publishing LLC / OOO «Хёрст Шкулёв Паблишинг». Все права защищены
    16+
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз