Хумус, Мертвое море и вечное лето: какой Израиль на самом деле?

Вот две самые важные вещи, которые вам стоит знать про Израиль: там, как говорят местные, «йоффи» (что значит «красота») и всегда хорошая погода. По крайней мере, когда в конце сентября приземляешься в аэропорту Тель-Авива и слышишь заветную фразу пилота: «Погода за бортом нормальная: +30 градусов», — понимаешь, что слово «нормально» вряд ли выражает весь твой восторг. Бархатный сезон здесь длится до конца октября, хотя и в ноябре температура не опускается ниже +25. Так что берегите головы и носы: без солнцезащитного крема и бейсболки даже тельавивцы не выходят из дома. А еще вам пригодится удобная обувь — тут не очень-то любят наряжаться, зато обожают веселиться. Если такой отдых вам по вкусу, тогда отправляемся исследовать тело (Тель-Авив) и душу (Иерусалим) Израиля.

С первого взгляда Тель-Авив кажется очень большим, но его население насчитывает всего около 430 тысяч человек. Местные не устают повторять, что их город невероятно крошечный, но, поверьте, здесь есть чем заняться. Тель-Авив не похож на другие израильские города: это Берлин местного разлива, он живет по своим правилам. Он молод, так что вы не увидите древних достопримечательностей, зато небоскребы здесь встречаются с узкими европейскими улочками, роскошными (и неприлично дорогими) бутиками, эклектичной архитектурой, любопытными галереями и необычными барами, которые работают ‪24/7‬ и никогда не пустуют — Тель-Авив не спит даже в будни. Здесь можно потеряться, но тем интереснее исследовать город: кинотеатры, будто из старых ковбойских фильмов, дома, выложенные расписной плиткой, разноцветные киоски с мороженым, аутентичные продуктовые магазины и фруктовые лавки, от которых тянутся ароматы инжира, манго и фиников. Получается такое урбанистическое ассорти: любители Европы обязательно найдут здесь что-то от пряничного Амстердама или слишком туристического Рима, а поклонники Азии влюбятся в хаотичность, расслабленность и отсутствие какой-либо логики.

Почти все дороги ведут к побережью, где утром и вечером гуляют с собаками (да, у каждого уважающего себя тельавивца есть пес) и бегают. Культура бега здесь развита, как ни в одной другой стране, так что не удивляйтесь, если за утренним кофе внезапно столкнетесь с атлетом с телом Криса Хемсворта— серьезный повод, чтобы присоединиться к «зожникам». Береговая линия широкая, море теплое, а песок будто другой консистенции — густой и плотный.

Набережная заканчивается в старом городе Яффо. Он вымощен брусчаткой и окружен белыми стенами — и снова запутанные улочки ведут в потайные галереи с дизайнерской посудой, украшениями и картинами. Цены, к слову, здесь выше, чем в самом дорогом европейском городе или в Лондоне (особенно на недвижимость). Что касается еды — средний чек составит 4 тыс. рублей на одного человека в самом обычном ресторане. Важный лайфхак: вы влюбитесь в хумус, который, на первый взгляд, совершенно безобиден, но не забывайте, что в нем больше калорий, чем в бигмаке.

За одеждой, знаменитой израильской косметикой, предметами мебели и украшениями отправляйтесь на улицы Аленби (она начинается у Средиземного моря и заканчивается в самом сердце города), Шенкин и Кинг Джордж. Самым шумным и привлекательным районом считается Флорентин, у которого греческие корни. Здесь живут студенты и художники, а вечеринки гремят как в барах, так и на крышах жилых домов — даже самые искушенные тусовщики найдут тут место по душе.

За Тель-Авивом находится исторический Израиль: каждое финиковое дерево, каждый квадратный метр иудейской пустыни хранит в себе легенды, в которые поверит даже самый отчаянный скептик. Вот, например, древний город Кесария, который был построен царем Иродом в 22 веке, где находится резиденция Понтия Пилата. Или замок Ирода (да, здесь он местная знаменитость) на горе, куда сегодня можно подняться на фуникулере. Прямо в пустыне (по которой стоит прокатиться на джипах) находится Мертвое море. Как правило, туристы либо остаются здесь на несколько недель, либо заезжают принять грязевую ванну и сфотографироваться (обязательно сидя на поверхности воды с книгой в руках). В море лучше заходить ранним утром, пока вода еще не нагрелась, так как к обеду она раскаляется до температуры воздуха и освежиться невозможно — вы как будто варитесь в кипящей воде.

За Иудейской пустыней открывается Иерусалим — шумный и еще более непредсказуемый. Этот город не вызывает сомнений: он либо с первого взгляда вам нравится, заряжая своей особенной энергетикой, либо нет. «Душа» Израиля делится на старый город (мертвый), расположенный на холмах, который с одной стороны заполнен кладбищами (как бы жутко это ни звучало), а с другой — престижными жилыми кварталами, и новый (живой), который вмещает в себя несколько районов: христианский, мусульманский, еврейский и арабский. Весь центр прячется под металлическими навесами: большую его часть занимают торговые ряды, где можно спрятаться от солнца. Одинаковые на вид лавочки с четками, иконами, красными шерстяными нитками, расписной керамикой и лампами из цветного стекла совершенно сбивают с толку — торговцы здесь ненавязчивые, но стоит свернуть не туда, отвлекшись на очередную безделушку, и вы попадете в мусульманский квартал, который обходят стороной даже местные. Этот район отличается от других — здесь можно наткнуться на почти индийские трущобы, а личные вещи стоит держать при себе.

В арабском квартале можно выдохнуть — он самый громкий и веселый из всех, а торговцы здесь делают большие скидки и угощают сладостями, стоит вам научить их паре русских слов. Еврейский квартал, пожалуй, самый чистый и спокойный: тишину здесь нарушают только школьники во время большой перемены и туристы, которые мечтают сфотографироваться в шляпе мимо проходящего ортодокса. Но лучше всего Иерусалим знают паломники, преодолевающие все узкие улицы на пути к легендарному храму Гроба Господня, который, хотя и восхищает своим величием, слишком пропитан туристическим духом: тут и там мерцают вспышки камер, а компания юных британок позирует рядом со столетними иконами.

Лабиринты торговых рядов, объединяющих все кварталы, выходят к Стене Плача — на площади перед святым местом можно наблюдать весь городской колорит. В дневное время к стене не подойти (по традиции, если написать желание и положить заветную записку под один из камней, оно обязательно сбудется), поэтому лучше заглянуть сюда ночью.