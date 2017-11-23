Лунный календарь стрижек прогноз на ноябрь
Секреты успеха Елены Летучей и еще 3 мотивирующие истории
Колонка Михаила Лабковского как научиться жить здесь и сейчас
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Стиль жизни

    Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

    23 ноября 2017Молчанова Зоя

    Хумус, Мертвое море и вечное лето: какой Израиль на самом деле?

    Долой стереотипы: пять дней в Израиле — и это ваша любимая страна

    Вот две самые важные вещи, которые вам стоит знать про Израиль: там, как говорят местные, «йоффи» (что значит «красота») и всегда хорошая погода. По крайней мере, когда в конце сентября приземляешься в аэропорту Тель-Авива и слышишь заветную фразу пилота: «Погода за бортом нормальная: +30 градусов», — понимаешь, что слово «нормально» вряд ли выражает весь твой восторг.

    Бархатный сезон здесь длится до конца октября, хотя и в ноябре температура не опускается ниже +25. Так что берегите головы и носы: без солнцезащитного крема и бейсболки даже тельавивцы не выходят из дома. А еще вам пригодится удобная обувь — тут не очень-то любят наряжаться, зато обожают веселиться. Если такой отдых вам по вкусу, тогда отправляемся исследовать тело (Тель-Авив) и душу (Иерусалим) Израиля.

    Хумус, Мертвое море и вечное лето: какой Израиль на самом деле? (фото 1)
    Хумус, Мертвое море и вечное лето: какой Израиль на самом деле? (фото 2)

    С первого взгляда Тель-Авив кажется очень большим, но его население насчитывает всего около 430 тысяч человек. Местные не устают повторять, что их город невероятно крошечный, но, поверьте, здесь есть чем заняться.

    Тель-Авив не похож на другие израильские города: это Берлин местного разлива, он живет по своим правилам. Он молод, так что вы не увидите древних достопримечательностей, зато небоскребы здесь встречаются с узкими европейскими улочками, роскошными (и неприлично дорогими) бутиками, эклектичной архитектурой, любопытными галереями и необычными барами, которые работают ‪24/7‬ и никогда не пустуют — Тель-Авив не спит даже в будни.

    Здесь можно потеряться, но тем интереснее исследовать город: кинотеатры, будто из старых ковбойских фильмов, дома, выложенные расписной плиткой, разноцветные киоски с мороженым, аутентичные продуктовые магазины и фруктовые лавки, от которых тянутся ароматы инжира, манго и фиников. Получается такое урбанистическое ассорти: любители Европы обязательно найдут здесь что-то от пряничного Амстердама или слишком туристического Рима, а поклонники Азии влюбятся в хаотичность, расслабленность и отсутствие какой-либо логики.

    Хумус, Мертвое море и вечное лето: какой Израиль на самом деле? (фото 4)
    Хумус, Мертвое море и вечное лето: какой Израиль на самом деле? (фото 5)
    Хумус, Мертвое море и вечное лето: какой Израиль на самом деле? (фото 6)
    Хумус, Мертвое море и вечное лето: какой Израиль на самом деле? (фото 7)

    Почти все дороги ведут к побережью, где утром и вечером гуляют с собаками (да, у каждого уважающего себя тельавивца есть пес) и бегают. Культура бега здесь развита, как ни в одной другой стране, так что не удивляйтесь, если за утренним кофе внезапно столкнетесь с атлетом с телом Криса Хемсворта— серьезный повод, чтобы присоединиться к «зожникам». Береговая линия широкая, море теплое, а песок будто другой консистенции — густой и плотный.

    Набережная заканчивается в старом городе Яффо. Он вымощен брусчаткой и окружен белыми стенами — и снова запутанные улочки ведут в потайные галереи с дизайнерской посудой, украшениями и картинами. Цены, к слову, здесь выше, чем в самом дорогом европейском городе или в Лондоне (особенно на недвижимость). Что касается еды — средний чек составит 4 тыс. рублей на одного человека в самом обычном ресторане. Важный лайфхак: вы влюбитесь в хумус, который, на первый взгляд, совершенно безобиден, но не забывайте, что в нем больше калорий, чем в бигмаке.

    Хумус, Мертвое море и вечное лето: какой Израиль на самом деле? (фото 10)
    Хумус, Мертвое море и вечное лето: какой Израиль на самом деле? (фото 11)

    За одеждой, знаменитой израильской косметикой, предметами мебели и украшениями отправляйтесь на улицы Аленби (она начинается у Средиземного моря и заканчивается в самом сердце города), Шенкин и Кинг Джордж. Самым шумным и привлекательным районом считается Флорентин, у которого греческие корни. Здесь живут студенты и художники, а вечеринки гремят как в барах, так и на крышах жилых домов — даже самые искушенные тусовщики найдут тут место по душе.

    Хумус, Мертвое море и вечное лето: какой Израиль на самом деле? (фото 13)
    Хумус, Мертвое море и вечное лето: какой Израиль на самом деле? (фото 14)

    За Тель-Авивом находится исторический Израиль: каждое финиковое дерево, каждый квадратный метр иудейской пустыни хранит в себе легенды, в которые поверит даже самый отчаянный скептик. Вот, например, древний город Кесария, который был построен царем Иродом в 22 веке, где находится резиденция Понтия Пилата. Или замок Ирода (да, здесь он местная знаменитость) на горе, куда сегодня можно подняться на фуникулере.

    Прямо в пустыне (по которой стоит прокатиться на джипах) находится Мертвое море. Как правило, туристы либо остаются здесь на несколько недель, либо заезжают принять грязевую ванну и сфотографироваться (обязательно сидя на поверхности воды с книгой в руках). В море лучше заходить ранним утром, пока вода еще не нагрелась, так как к обеду она раскаляется до температуры воздуха и освежиться невозможно — вы как будто варитесь в кипящей воде.

    Хумус, Мертвое море и вечное лето: какой Израиль на самом деле? (фото 16)
    Хумус, Мертвое море и вечное лето: какой Израиль на самом деле? (фото 17)
    Хумус, Мертвое море и вечное лето: какой Израиль на самом деле? (фото 18)
    Хумус, Мертвое море и вечное лето: какой Израиль на самом деле? (фото 19)

    За Иудейской пустыней открывается Иерусалим — шумный и еще более непредсказуемый. Этот город не вызывает сомнений: он либо с первого взгляда вам нравится, заряжая своей особенной энергетикой, либо нет. «Душа» Израиля делится на старый город (мертвый), расположенный на холмах, который с одной стороны заполнен кладбищами (как бы жутко это ни звучало), а с другой — престижными жилыми кварталами, и новый (живой), который вмещает в себя несколько районов: христианский, мусульманский, еврейский и арабский. Весь центр прячется под металлическими навесами: большую его часть занимают торговые ряды, где можно спрятаться от солнца.

    Одинаковые на вид лавочки с четками, иконами, красными шерстяными нитками, расписной керамикой и лампами из цветного стекла совершенно сбивают с толку — торговцы здесь ненавязчивые, но стоит свернуть не туда, отвлекшись на очередную безделушку, и вы попадете в мусульманский квартал, который обходят стороной даже местные. Этот район отличается от других — здесь можно наткнуться на почти индийские трущобы, а личные вещи стоит держать при себе.

    Хумус, Мертвое море и вечное лето: какой Израиль на самом деле? (фото 21)
    Хумус, Мертвое море и вечное лето: какой Израиль на самом деле? (фото 22)

    В арабском квартале можно выдохнуть — он самый громкий и веселый из всех, а торговцы здесь делают большие скидки и угощают сладостями, стоит вам научить их паре русских слов. Еврейский квартал, пожалуй, самый чистый и спокойный: тишину здесь нарушают только школьники во время большой перемены и туристы, которые мечтают сфотографироваться в шляпе мимо проходящего ортодокса.

    Но лучше всего Иерусалим знают паломники, преодолевающие все узкие улицы на пути к легендарному храму Гроба Господня, который, хотя и восхищает своим величием, слишком пропитан туристическим духом: тут и там мерцают вспышки камер, а компания юных британок позирует рядом со столетними иконами.

    Хумус, Мертвое море и вечное лето: какой Израиль на самом деле? (фото 24)
    Хумус, Мертвое море и вечное лето: какой Израиль на самом деле? (фото 25)
    Хумус, Мертвое море и вечное лето: какой Израиль на самом деле? (фото 26)
    Хумус, Мертвое море и вечное лето: какой Израиль на самом деле? (фото 27)

    Лабиринты торговых рядов, объединяющих все кварталы, выходят к Стене Плача — на площади перед святым местом можно наблюдать весь городской колорит. В дневное время к стене не подойти (по традиции, если написать желание и положить заветную записку под один из камней, оно обязательно сбудется), поэтому лучше заглянуть сюда ночью.

    Хумус, Мертвое море и вечное лето: какой Израиль на самом деле? (фото 29)
    Хумус, Мертвое море и вечное лето: какой Израиль на самом деле? (фото 30)

    В Иерусалиме отличные рестораны (если знать места): часто встречается фьюжн традиционной и французской кухни, а еще безупречно готовят морепродукты. Но главное, что нужно попробовать, — это уличная еда. Так что отправляйтесь на центральный базар, где продаются лучшие овощи, фрукты, сухофрукты, оливковое масло и свежеиспеченный хлеб. Здесь настоящий праздник для туристов: ароматы кофе смешиваются с запахами специй и чая. Улыбающиеся продавцы предлагают попробовать финики, орехи или инжир и одновременно осыпают вас комплиментами в стиле: «Кажется, я видел вас по телевизору! Вы не Дженнифер Лопес?». А подростки устраивают музыкальное шоу, исполняя причудливые национальные песни.

    А в конце всего этого «представления» вас ждет он — фалафель в пите. Поверьте, хотя бы ради него стоит отправиться в Израиль. А, может, чтобы развеять стереотипы, навязанные нам историей и обществом. Между тем страну с подобной энергетикой найти трудно — именно поэтому многие сюда возвращаются (не все лабиринты можно освоить с первого раза), а другие и вовсе переезжают.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2017 ELLE, Hearst Shkulev Publishing LLC / OOO «Хёрст Шкулёв Паблишинг». Все права защищены
    16+
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз