02 ноября 2018Вересков Сергей
7 исторических отелей Санкт-Петербурга
Чтобы увидеть один из самых красивых городов в мире, не нужна виза или знание иностранных языков. Всего несколько часов — и вы в Санкт-Петербурге. ELLE выбрал гостиницы «с историей», в которых можно остановиться на время осенних праздников
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