7 исторических отелей Санкт-Петербурга

Чтобы увидеть один из самых красивых городов в мире, не нужна виза или знание иностранных языков. Всего несколько часов — и вы в Санкт-Петербурге. ELLE выбрал гостиницы «с историей», в которых можно остановиться на время осенних праздников