10 мест для отдыха, где снимались известные фильмы

«Марсианин» – пустыня Вади Рам

Блокбастер с многомиллионным бюджетом и прекрасным Мэттом Дэймоном в главной роли рассказывает о том, как выжить, если ты оказался в полном одиночестве на Марсе. Драматическую ленту снимали в засушливой пустыне Вади Рам, которая расположена в далекой и очень жаркой Иордании. Смельчакам стоит попробовать добраться до пустыни — такие виды встречаются на Земле нечасто. Кстати, это засушливое место «засветилось» также и в других лентах: например, в «Звездных войнах», «Прометее» и «Трансформерах».

«Остаться в живых» – пляж Мокулея

Одним из первых по-настоящему крутых сериалов (еще до «сериального бума» наших дней) был проект «Остаться в живых». Все киноманы следили за судьбой несчастных пассажиров самолета, потерпевшего бедствие над затерянным в океане островом — это факт. Поностальгировать, а также насладиться прекрасными видами, знакомыми по сериалу, можете на пляже Мокулея, который находится на Гавайях. Райский остров приглянулся также создателям «Перл-Харбора» и «Парка Юрского периода».

«Молодость» – курорт Флимс-Лаакс

Как говорится, только для настоящих эстетов: всем поклонникам творчества великолепного Паоло Соррентино стоит отправиться на швейцарский курорт Флимс-Лаакс, где титулованный режиссер снимал свой прекрасный фильм «Молодость». А самым преданным поклонникам мастера непременно надо накопить денег на отдых в том самом пятизвездочном спа-отеле, где и разворачивается действие ленты. Подсказываем название — Waldhaus Flims Mountain.

«Выживший» – национальный парк Банф

Если вы, как и половина мира, болели за то, чтобы Леонардо Ди Каприо наконец дали «Оскар», то вам просто необходимо побывать в национальном парке Банф, который находится в Канаде. Ведь именно здесь снимались многие эпизоды «Выжившего»: главное, будем надеяться, что в шкуре медведя ночевать никому все же не придется!

«Талантливый мистер Рипли» – коммуна Позитано

Вряд ли найдется человек, который не поддался обаянию фильма «Талантливый мистер Рипли» с потрясающим актерским составом: здесь и Джуд Лоу, и Мэтт Дэймон, и Гвинет Пэлтроу, и Кейт Бланшетт. Но все же лента не была бы столь очаровательной без удивительной природы, которую мы видим в кадре. Чтобы окунуться в атмосферу богемной Европы, совсем как в фильме, стоит отправиться в коммуну Позитано, расположенную всего в нескольких часах езды от Рима. Красивая жизнь как она есть.

«Остров» – Карелия

Культовый фильм знаменитого режиссера Петра Мамонова с актерами Виктором Сухоруковым и Дмитрием Дюжевым в главных ролях снимался на севере России — в Карелии. Этот уголок нашей страны безумно красив и при этом недостаточно изведан туристами. Стоит нарушить привычный образ жизни и найти возможность туда отправиться. Здешняя природа не оставит равнодушным никого.

«Умри, но не сейчас» – город Кадис

Одну из ключевых сцен фильма — ту, где Холли Берри выходит из воды, демонстрируя безупречную фигуру, и встречает прославленного суперагента —снимали в испанском городе Кадис, который считается старейшим поселением в Западной Европе. Поклонникам бондианы (и просто любителям старины и отличных пляжей) стоит непременно здесь побывать.

«До свидания, мальчики!» – Евпатория

Фильм Михаила Калика «До свидания, мальчики!» является, пожалуй, одной из самых пронзительных лент, снятых в СССР. Действие фильма о молодости и первых чувствах разворачивается под песни Булата Окуджавы и мелодии Александра Вертинского в советской Евпатории. Знатоки говорят, что и сейчас некоторые улицы в этом городе остались совсем как в картине Калика, а значит, это еще один повод съездить туда.

«Пляж» – Пхукет

Леонардо Ди Каприо всегда умел выбирать фильмы, в которых стоит сниматься. Очередной этапной работой в его карьере в свое время стала картина «Пляж», где герой Ди Каприо попадает в коммуну, выращивающую марихуану, и наживает себе кучу проблем. Дивные виды снимались на Пхукете в Таиланде, а вот знаменитая сцена с прыжком с водопада была снята в парке Кхауяй.

«Превосходство Борна» – Гоа