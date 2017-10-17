10 мест для отдыха, где снимались известные фильмы

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Варианты для путешествий, которые понравятся истинным киноманам
Блокбастер с многомиллионным бюджетом и прекрасным Мэттом Дэймоном в главной роли рассказывает о том, как выжить, если ты оказался в полном одиночестве на Марсе. Драматическую ленту снимали в засушливой пустыне Вади Рам, которая расположена в далекой и очень жаркой Иордании. Смельчакам стоит попробовать добраться до пустыни — такие виды встречаются на Земле нечасто. Кстати, это засушливое место «засветилось» также и в других лентах: например, в «Звездных войнах», «Прометее» и «Трансформерах».
Одним из первых по-настоящему крутых сериалов (еще до «сериального бума» наших дней) был проект «Остаться в живых». Все киноманы следили за судьбой несчастных пассажиров самолета, потерпевшего бедствие над затерянным в океане островом — это факт. Поностальгировать, а также насладиться прекрасными видами, знакомыми по сериалу, можете на пляже Мокулея, который находится на Гавайях. Райский остров приглянулся также создателям «Перл-Харбора» и «Парка Юрского периода».
Как говорится, только для настоящих эстетов: всем поклонникам творчества великолепного Паоло Соррентино стоит отправиться на швейцарский курорт Флимс-Лаакс, где титулованный режиссер снимал свой прекрасный фильм «Молодость». А самым преданным поклонникам мастера непременно надо накопить денег на отдых в том самом пятизвездочном спа-отеле, где и разворачивается действие ленты. Подсказываем название — Waldhaus Flims Mountain.
Если вы, как и половина мира, болели за то, чтобы Леонардо Ди Каприо наконец дали «Оскар», то вам просто необходимо побывать в национальном парке Банф, который находится в Канаде. Ведь именно здесь снимались многие эпизоды «Выжившего»: главное, будем надеяться, что в шкуре медведя ночевать никому все же не придется!
Вряд ли найдется человек, который не поддался обаянию фильма «Талантливый мистер Рипли» с потрясающим актерским составом: здесь и Джуд Лоу, и Мэтт Дэймон, и Гвинет Пэлтроу, и Кейт Бланшетт. Но все же лента не была бы столь очаровательной без удивительной природы, которую мы видим в кадре. Чтобы окунуться в атмосферу богемной Европы, совсем как в фильме, стоит отправиться в коммуну Позитано, расположенную всего в нескольких часах езды от Рима. Красивая жизнь как она есть.
Культовый фильм знаменитого режиссера Петра Мамонова с актерами Виктором Сухоруковым и Дмитрием Дюжевым в главных ролях снимался на севере России — в Карелии. Этот уголок нашей страны безумно красив и при этом недостаточно изведан туристами. Стоит нарушить привычный образ жизни и найти возможность туда отправиться. Здешняя природа не оставит равнодушным никого.
Одну из ключевых сцен фильма — ту, где Холли Берри выходит из воды, демонстрируя безупречную фигуру, и встречает прославленного суперагента —снимали в испанском городе Кадис, который считается старейшим поселением в Западной Европе. Поклонникам бондианы (и просто любителям старины и отличных пляжей) стоит непременно здесь побывать.
Фильм Михаила Калика «До свидания, мальчики!» является, пожалуй, одной из самых пронзительных лент, снятых в СССР. Действие фильма о молодости и первых чувствах разворачивается под песни Булата Окуджавы и мелодии Александра Вертинского в советской Евпатории. Знатоки говорят, что и сейчас некоторые улицы в этом городе остались совсем как в картине Калика, а значит, это еще один повод съездить туда.
Леонардо Ди Каприо всегда умел выбирать фильмы, в которых стоит сниматься. Очередной этапной работой в его карьере в свое время стала картина «Пляж», где герой Ди Каприо попадает в коммуну, выращивающую марихуану, и наживает себе кучу проблем. Дивные виды снимались на Пхукете в Таиланде, а вот знаменитая сцена с прыжком с водопада была снята в парке Кхауяй.
Еще один повод отправиться на Гоа (если вы до сих пор там не побывали) — то, что именно здесь снимали одну из частей знаменитой франшизы про приключения Джейсона Борна. На острове, куда люди зачастую переезжают жить из крупнейших мегаполисов мира, спецагент пытается восстановить свою память, чтобы понять, как же он связан с вездесущим ЦРУ. Естественно, занимается этим он на фоне ослепительно прекрасной природы.