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    29 ноября 2017

    Плейлист: молодые российские музыканты, которые не уступают зарубежным

    Артисты, которые изменят ваше мнение по поводу нашей музыки

    В российском шоу-бизнесе все стабильно: пока Вера Брежнева и Светлана Лобода делят между собой награды известных всем премий, модная тусовка наизусть повторяет интеллектуальные треки Oxxxymiron. И пока в России происходит настоящая рэп-революция — здесь и Скриптонит, который практически придумал новый язык (автор «Игры престолов» отдыхает); и Хаски, последний клип которому снял Илья Стюарт; и восставший из пепла Антоха МС, — первые строчки iTunes занимают другие артисты. ELLE — о молодых, модных и талантливых музыкантах, которые ничуть не уступают зарубежным.

    Муся Тотибадзе

    Под ее «Танцуй, Виталик» Москва рвет танцполы вот уже год — особенно на вечеринках в «Симачеве», где играет Виталий Козак. А если пару лет назад музыкальный талант Муси Тотибадзе еще держался в строжайшем секрете, то сегодня она не только трендсеттер и отличная театральная актриса, но и интересная молодая певица — достойный конкурент другим артистам в нашем списке.

    Манижа

    Из звезды Instagram в самого перспективного молодого музыканта — это про Манижу. И пусть признание пришло к ней не сразу, сегодня Манижа собирает Ледовый дворец и Дом союзов, а это о многом говорит. Ее песни задевают за живое, иначе и не скажешь, каждая композиция — до мурашек, мы проверяли.

    Кирилл Рихтер

    На смену практически обрусевшему британцу Стивену Ридли, который украл сердца нашей столицы пару лет назад, вытворяя за роялем какие-то невероятные па, пришел молодой музыкант Кирилл Рихтер. И хотя он не родственник великого пианиста Святослава Рихтера, это не умаляет его таланта. Композиции Кирилла действительно гипнотизируют, как и его космическая внешность.

    Шура Кузнецова

    Петербурженка Шуру стала первой участницей «Голоса», которой позволили исполнить собственную песню на слепых прослушиваниях, однако в проекте она пробыла недолго. Ну и что — за карьерой девушки намного интереснее наблюдать вне какого-либо шоу. Недавно она презентовала новый альбом «1000 птиц», который еще более сильный и одновременно трогательный, чем первый, а энергетика Шуры совершенно сбивает с ног и влюбляет с первой ноты.

    Группа «Валентин Стрыкало»

    Украинская группа родом из 2010 года могла бы и не оказаться в этом рейтинге, если бы не фильм Бориса Хлебникова «Аритмия», саундтреком которого стала песня «Наше лето», которая пережила вторую волну популярности. Большую часть времени солист Юра Каплан и его компания проводят в Киеве, но московская публика обожает их как своих. В прошлом году у них вышел третий студийный альбом «Развлечение» — и он ничуть не хуже первых двух, под которые поклонницы Каплана рыдали на заре его популярности.

    Группа «Моя Мишель»

    Таня Ткачук ворвалась на российскую сцену с песней «Дура», а потом попала под крыло Игоря Матвиенко — так и началось путешествие длиною в модные клипы, ломаные танцы и чувственные песни. Летом группа представила новый альбом «Кино», а позже клип на песню «Целовать нельзя». Важно знать, что звуком Тани и компании занимается Павло Шевчук, который в свое время работал с Земфирой и Мумий Троллем.

    Тося Чайкина

    Поклонники называют Тосю «волшебной» — с этим трудно спорить хотя бы из-за ее образа эльфийской принцессы. Но и песни у девушки соответствующие: любовь, звезды, ветер, кораблики и несколько дуэтов с не менее волшебными Ассаи. Тосю приятно слушать на бегу — на минуту точно остановитесь, улыбнетесь и поставите на репит.

    Nina Karlsson

    Дебютный альбом еще одной петербургской певицы Нины Карлссон также делал Павло Шевчук и американский мастеринг-специалист Владо Меллер. А сегодня она записывает саундтреки к российским фильмам и выступает на всех самых знаковых музыкальных фестивалях. Кстати, манеру исполнения Нины ни с кем не спутаешь.

    Группа OQJAV

    Фактически трио появилось в 2013 году, и сначала группа стала одной из самых популярных в родном Петербурге, а затем отправилась покорять Москву. Волна известности настигла их после выхода в 2016 году клипа на песню «Китай-город» — ролик был снят с учетом всех интернет-трендов, да еще и в вертикальном формате (как «сториз»). А летом этого года группа представила новый состав вместе с новым ЕР.

    Женя Любич

    Нежности Жене не занимать — этому она научилась у французской группы, известной во всем мире, Nouvelle Vague, у которой работала на бэк-вокале. Позже девушка начала сольную карьеру, а сегодня выступает вместе с группой «Сплин» и заглядывает на «Вечернего Урганта».

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