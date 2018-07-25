25 июля 2018Smirnova Natasha
Рецепты летних салатов от звездных кулинаров
Огурцы, клубника, персики и молодой картофель — главные герои сезонных салатов, каждый из которых хорош не только для легкого перекуса, но и полноценного обеда
Салат из дыни и авокадо
от Ники Белоцерковской
Ингредиенты:
- 1 спелая дыня с плотной мякотью
- 2 авокадо
- 50 г орешков пинии (можно заменить на кедровые или фисташки)
- 1 апельсин
- пучок мяты
- оливковое масло
- морская соль
- молотый черный перец
Приготовление:
- Поджарить орешки на сковороде. Почистить авокадо и дыню, нарезать их дольками (разрежьте дыню пополам, ложкой выньте семена, положите на доску, срежьте макушку и ножом снимите шкурку, сверху вниз; а теперь режьте на нужное количество равных частей, крест-накрест, «пополам и пополам»).
- С половины апельсина снять кожуру, срезать белый слой, нарезать тонкими палочками и выжать сок. В сок добавить оливковое масло, соль и перец (можно добавить еще мелкорубленную мяту и дать настояться), размешать.
- Смешать ингредиенты, заправить салат соком и добавить цедру. По желанию на тарелке слегка полить бальзамическим уксусом.
Летний салат с лососем
от Джейми Оливера
Ингредиенты:
- 800 г молодого картофеля
- 400 г лосося горячего копчения
- 200 мл натурального йогурта
- 1 маленький пучок зелени фенхеля
- 1 маленький пучок свежего базилика
- половина огурца
- цедра и сок одного лимона
- оливковое масло (extra virgin)
- морская соль, свежемолотый черный перец — по вкусу
Приготовление:
- Некрупный молодой картофель тщательно помыть и почистить. Довести до кипения кастрюлю подсоленной воды и положить в нее картофель. Снова довести до кипения и варить до готовности (около 15 минут).
- Пока варится картофель, приготовить заправку. Для этого смешать йогурт с цедрой и соком лимона, большой щепоткой соли, перцем и оливковым маслом.
- С готового картофеля слить воду, переложить в миску и сразу же приправить солью и перцем. Сбрызнуть небольшим количеством оливкового масла и через пять минут добавить большую часть заправки. Дать картофелю остыть. Очень важно приправить картофель, пока он еще горячий, чтобы он впитал аромат!
- Огурец очистить от кожуры, разрезать вдоль на две части и убрать семена. Нарезать на кусочки толщиной полсантиметра. Крупно порубить фенхель. Добавить огурец, фенхель и базилик к картофелю, хорошо перемешать.
- Разложить салат по порционным мисочкам и добавить кусочки лосося. Слегка сбрызнуть оливковым маслом.
Салат с клубникой и рукколой с заправкой из рикотты
от Алексея Зимина
Ингредиенты:
- 2 кг клубники
- 500 г малины
- 100 г миндальных лепестков
- 70 г рукколы
- 2 лимона
- 400 г сыра рикотта
- соль крупная по вкусу
- 2 ст. ложки сахара
- половина чайной ложки молотого мускатного ореха
Приготовление:
- Клубнику избавить от хвостиков и разрезать на четвертинки, малину оставить целиком. Смешать ягоды в салатнике с лепестками миндаля, измельченной рукколой, щепоткой соли и цедрой одного лимона.
- В отдельной миске смешать сок двух лимонов и цедру второго лимона с рикоттой, сахаром и мускатным орехом. Подавать заправку в отдельном соуснике.
Салат с теплыми персиками
от Елены Чекаловой
Ингредиенты:
- 3–4 твердых персика
- 1 пучок салата разных сортов, чем больше сортов, тем лучше (особенно хорош кресс-салат, он своей остротой придаст блюду пикантность; если его нет, можно добавить немного перца чили)
- 150 г брынзы
- 3 ст. л. лимонного сока
- 5–6 ст. л. оливкового масла
- соль и свежемолотый перец
Приготовление:
- Персики разрезать пополам, вынуть косточку и положить срезом вниз на негорячее барбекю (это можно проверить, подержав руку над углями — рука должна находиться там совершенно спокойно).
- Для французского соуса «винегрет» смешать три ложки лимонного сока, шесть ложек оливкового масла и добавить капельку меда, чтобы соус был сладковат и «поддержал» персики. Добавить немного соли и перца. Все хорошенько перемешать и заправить листья.
- Когда персики аппетитно обуглятся, чуть-чуть смазать другую сторону (наружную) маслом и перевернуть. Весь сахар, что в них был, жар вытягивает наружу. Немного прожарить другую сторону и можно класть фрукты в салат. Когда персики готовы, с них легко сходит кожица — без нее они будут по-настоящему нежными.
Салат «Табуле» с гранатом
от Гордона Рамзи
Ингредиенты:
- 1 пучок измельченной петрушки
- половина граната
- 2 крупных томата
- сок половины лимона
- 2 ст. л. сухого булгура
- 5 веточек мяты
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 средняя луковица
- соль, перец — по вкусу
Приготовление:
- Булгур замочить в соленой теплой воде на 15–20 минут. Выложить в сито и дать воде стечь.
- Петрушку и мяту (листья) измельчить. Из помидоров выдавить сок, удалить семена и нарезать мякоть мелкими кубиками. Смешать все ингредиенты, заправить лимонным соком и оливковым маслом, перемешать и посыпать зернами граната.
Салат из огурцов с курицей
от Юлии Высоцкой
Ингредиенты:
- 4 огурца
- 1 отварная куриная грудка
- сок 1 лайма
- горсть листьев мяты
- 2 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. коричневого сахара
- 3 горошины черного перца
- половина перца чили
- 1 ст. л. кунжутного масла
- cоль
Приготовление:
- Огурцы нарезать длинными тонкими полосками, используя нож для чистки овощей.
- Мясо курицы порвать вручную на длинные волокна, добавить к огурцам.
- В ступке растереть черный перец, сахар и соль. Добавить мелко нарезанный чили, нарезанную мяту, сок лайма, соевый соус и масло. Хорошенько размешать.
- Заправить салат и подавать.
Elle
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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