Огурцы, клубника, персики и молодой картофель — главные герои сезонных салатов, каждый из которых хорош не только для легкого перекуса, но и полноценного обеда

Салат из дыни и авокадо от Ники Белоцерковской

Ингредиенты:

1 спелая дыня с плотной мякотью

2 авокадо

50 г орешков пинии (можно заменить на кедровые или фисташки)

1 апельсин

пучок мяты

оливковое масло

морская соль

молотый черный перец

Приготовление:

Поджарить орешки на сковороде. Почистить авокадо и дыню, нарезать их дольками (разрежьте дыню пополам, ложкой выньте семена, положите на доску, срежьте макушку и ножом снимите шкурку, сверху вниз; а теперь режьте на нужное количество равных частей, крест-накрест, «пополам и пополам»). С половины апельсина снять кожуру, срезать белый слой, нарезать тонкими палочками и выжать сок. В сок добавить оливковое масло, соль и перец (можно добавить еще мелкорубленную мяту и дать настояться), размешать. Смешать ингредиенты, заправить салат соком и добавить цедру. По желанию на тарелке слегка полить бальзамическим уксусом.

Летний салат с лососем от Джейми Оливера

Ингредиенты:

800 г молодого картофеля

400 г лосося горячего копчения

200 мл натурального йогурта

1 маленький пучок зелени фенхеля

1 маленький пучок свежего базилика

половина огурца

цедра и сок одного лимона

оливковое масло (extra virgin)

морская соль, свежемолотый черный перец — по вкусу

Приготовление:

Некрупный молодой картофель тщательно помыть и почистить. Довести до кипения кастрюлю подсоленной воды и положить в нее картофель. Снова довести до кипения и варить до готовности (около 15 минут). Пока варится картофель, приготовить заправку. Для этого смешать йогурт с цедрой и соком лимона, большой щепоткой соли, перцем и оливковым маслом. С готового картофеля слить воду, переложить в миску и сразу же приправить солью и перцем. Сбрызнуть небольшим количеством оливкового масла и через пять минут добавить большую часть заправки. Дать картофелю остыть. Очень важно приправить картофель, пока он еще горячий, чтобы он впитал аромат! Огурец очистить от кожуры, разрезать вдоль на две части и убрать семена. Нарезать на кусочки толщиной полсантиметра. Крупно порубить фенхель. Добавить огурец, фенхель и базилик к картофелю, хорошо перемешать. Разложить салат по порционным мисочкам и добавить кусочки лосося. Слегка сбрызнуть оливковым маслом.

Салат с клубникой и рукколой с заправкой из рикотты от Алексея Зимина

Ингредиенты:

2 кг клубники

500 г малины

100 г миндальных лепестков

70 г рукколы

2 лимона

400 г сыра рикотта

соль крупная по вкусу

2 ст. ложки сахара

половина чайной ложки молотого мускатного ореха

Приготовление:

Клубнику избавить от хвостиков и разрезать на четвертинки, малину оставить целиком. Смешать ягоды в салатнике с лепестками миндаля, измельченной рукколой, щепоткой соли и цедрой одного лимона. В отдельной миске смешать сок двух лимонов и цедру второго лимона с рикоттой, сахаром и мускатным орехом. Подавать заправку в отдельном соуснике.

Салат с теплыми персиками от Елены Чекаловой

Ингредиенты:

3–4 твердых персика

1 пучок салата разных сортов, чем больше сортов, тем лучше (особенно хорош кресс-салат, он своей остротой придаст блюду пикантность; если его нет, можно добавить немного перца чили)

150 г брынзы

3 ст. л. лимонного сока

5–6 ст. л. оливкового масла

соль и свежемолотый перец

Приготовление:

Персики разрезать пополам, вынуть косточку и положить срезом вниз на негорячее барбекю (это можно проверить, подержав руку над углями — рука должна находиться там совершенно спокойно). Для французского соуса «винегрет» смешать три ложки лимонного сока, шесть ложек оливкового масла и добавить капельку меда, чтобы соус был сладковат и «поддержал» персики. Добавить немного соли и перца. Все хорошенько перемешать и заправить листья. Когда персики аппетитно обуглятся, чуть-чуть смазать другую сторону (наружную) маслом и перевернуть. Весь сахар, что в них был, жар вытягивает наружу. Немного прожарить другую сторону и можно класть фрукты в салат. Когда персики готовы, с них легко сходит кожица — без нее они будут по-настоящему нежными.

Салат «Табуле» с гранатом от Гордона Рамзи

Ингредиенты:

1 пучок измельченной петрушки

половина граната

2 крупных томата

сок половины лимона

2 ст. л. сухого булгура

5 веточек мяты

1 ст. л. оливкового масла

1 средняя луковица

соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Булгур замочить в соленой теплой воде на 15–20 минут. Выложить в сито и дать воде стечь. Петрушку и мяту (листья) измельчить. Из помидоров выдавить сок, удалить семена и нарезать мякоть мелкими кубиками. Смешать все ингредиенты, заправить лимонным соком и оливковым маслом, перемешать и посыпать зернами граната.

Салат из огурцов с курицей от Юлии Высоцкой

Ингредиенты:

4 огурца

1 отварная куриная грудка

сок 1 лайма

горсть листьев мяты

2 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. коричневого сахара

3 горошины черного перца

половина перца чили

1 ст. л. кунжутного масла

cоль

Приготовление: