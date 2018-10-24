Рецепт дня: тыквенный пирог без муки

Продолжаем тыквенную неделю, посвященную Дню всех святых. Сегодня — пирог с тыквой, но без муки. Получается отличный безглютеновый десерт. Шеф ресторана Craft Kitchen Александр Борзенко готовит именно такой, и уверяет, что это просто и быстро