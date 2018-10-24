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    Стиль жизни

    Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

    24 октября 2018

    Рецепт дня: тыквенный пирог без муки

    Продолжаем тыквенную неделю, посвященную Дню всех святых. Сегодня — пирог с тыквой, но без муки. Получается отличный безглютеновый десерт. Шеф ресторана Craft Kitchen Александр Борзенко готовит именно такой, и уверяет, что это просто и быстро

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