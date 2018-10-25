25 октября 2018Гридин Владимир
Рецепт дня: хинкали с тыквой
Продолжаем неделю рецептов из тыквы. Знаменитые грузинские хинкали можно приготовить с тыквенной начинкой. Причем ее несложно сделать и острой, и сладкой. Оба варианта можно сначала попробовать у шефа ресторана «Есть хинкали, пить вино» Кетевана Сванадзе, а потом повторить дома
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