Три блюда модной паназиатской кухни и что за ними стоит

Когда мы готовили специальный проект «Азия» на elle.ru, то одна из первых ассоциаций, которая возникла у команды — одноименный петербургский ресторан AZIA в Belmond Grand Hotel Europe, который заслужено называют одним из лучших «по теме» в стране. Какие истории стоят за его фирменными блюдами? Рассказывает Ларисы Кордик, шеф-повар ресторана AZIA