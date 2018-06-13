Московские рестораны вошли в сотню лучших в мире

Главный международный рейтинг ресторанов The World’s 50 Best Restaurants обнародовал результаты первой половины престижного списка — с 51 места по 100-е. В эту часть рейтинга попали сразу два российских ресторана.

Ресторан Selfie

Основанный Борисом Зарьковым ресторан Selfe поднялся на 70-ю строчку мирового чарта. Кухня шеф-повара Анатолия Казакова второй год подряд привлекает внимание экспертов рейтинга. Начав с 88-го места в 2018-м году, он поднялся на 18 строчек и расположился между нью-йоркским Chef’s Table At Brooklyn Fare, в одном шаге от легендарного Кике Дакоста, и форпостом скандинавского тренда датским Relae. В Selfie стоит идти ради интереса к отечественным продуктам: говядина из Воронежа, спаржа из Твери, трюфель из Крыма. Казаков увлеченно исследует фермерские и дикие продукты и даже составил из них увлекательный гастрономический сет NonIndustrial.

Анатолий Казаков - шеф-повар ресторана Selfie

На 72-м месте, опередив на две позиции ресторан Хестона Блюменталя The Fat Duck с тремя звездами Michelin, закрепился второй ресторан из России — Twins Garden. «Нашему ресторану Twins Garden всего несколько месяцев, а он сразу попал на 72 строчку рейтинга. Мы по-настоящему счастливы! Спасибо всем, кто ходит и любит наши рестораны. Спасибо всей большой команде! Для Twins Garden все только начинается!», — не скрывает эмоций Иван Березуцкий. Братья Березуцкие с приобретением фермы в Калужской области и созданием винного погреба с лучшими винами со всего мира получили возможность представлять свое видение современной русской кухни с помощью самостоятельно выращенных локальных продуктов и беспрецедентного выбора для винного сопровождения блюд.

Братья Березуцкие