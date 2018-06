Московские рестораны вошли в сотню лучших в мире

Главный международный рейтинг ресторанов The World’s 50 Best Restaurants обнародовал результаты первой половины престижного списка — с 51 места по 100-е. В эту часть рейтинга попали сразу два российских ресторана.

Премия The World’s 50 Best Restaurants с 2002 года вручается авторитетным английским журналом The Restaurant Magazine. Главное событие в мировой ресторанной индустрии подводит итоги минувшего года. Победителей определяет The World’s 50 Best Academy — интернациональное экспертное жюри из 1040 человек и 26 регионов. 19 июня в испанском Бильбао будут объявлены первые 50 строк рейтинга, в которых сейчас фигурирует ресторан Владимира Мухина White Rabbit.