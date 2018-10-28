28 октября 2018Гридин Владимир
Рецепт дня: суп-пюре из тыквы с розовыми креветками
Прохладный октябрь традиционно считают сезоном тыквы, в которой содержится множество витаминов и микроэлементов. Блюда из этого продукта поднимают настроение, избавляют от стресса и снижают холестерин. Шеф-повар Доменико Филиппоне считает, что лучше всего с этим справляется простой в приготовлении суп-пюре
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