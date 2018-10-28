Рецепт дня: суп-пюре из тыквы с розовыми креветками

Прохладный октябрь традиционно считают сезоном тыквы, в которой содержится множество витаминов и микроэлементов. Блюда из этого продукта поднимают настроение, избавляют от стресса и снижают холестерин. Шеф-повар Доменико Филиппоне считает, что лучше всего с этим справляется простой в приготовлении суп-пюре