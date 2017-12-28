10 идей, как необычно использовать кофе

Можно сколько угодно спорить о пользе и вреде кофе для организма, но ему ведь можно найти и другое применение. ELLE расскажет, как удивительно полезен окажется кофе в доме, саду и творческой мастерской.

В ванной Любому бьютиголику известно, что кофе — отличный эксфолиант. Есть масса рецептов приготовления скрабов из кофейной гущи, но самый простой способ — добавить молотый кофе в гель для душа. То же можно проделать с шампунем — так мы получим маску, ускоряющую рост волос и делающую их более здоровыми и блестящими. Только в случае с волосами важно знать, что кофе обладает легким красящим эффектом.

Омолаживающую маску для лица можно приготовить, смешав молотый кофе с маслом (вы можете выбрать любое — миндальное, оливковое). Нанесите получившийся состав на лицо и оставьте на 10 минут. Средства для лица на основе кофе здорово уменьшают отечность и темные круги под глазами. Кофе также может стать панацеей от целлюлита — кофейные обертывания весьма эффективно борются с дряблой кожей, — а еще подойдет в качестве натурального автозагара: просто нанесите кофейную гущу на кожу и подержите до пяти минут — легкий бронзовый оттенок обеспечен.

На кухне Мало кто знает, что на кухне кофе пригодится не только в виде бодрящего напитка. Из перемолотых кофейных зерен получается прекрасная специя для самых разных блюд с кориандром, паприкой, чесноком. Кофейной приправой можно сдобрить чили, запеченную птицу и даже стейк — она добавит вкусу пикантности и глубины.

В творчестве Задумали сделать полезный hand-made презент? Кофе и тут сослужит верную службу. Из него можно изготовить аромасвечи (смешать растопленный воск с кофейной гущей) или деревянную шкатулку с эффектом старины (нужно замочить предмет в разведенном молотом кофе или нанести раствор на дерево кистью). Также с помощью кофе создают настоящие живописные полотна, используя его вместо красок.

В саду Кофейной гущей чрезвычайно полезно удобрять почву. Полейте остатками молотого кофе домашний цветок. Во-первых, кофе нейтрализует щелочную среду и вредителей, а во-вторых, обогатит компост фосфором, азотом, магнием, калием и медью. Цельные зерна кофе можно использовать как декоративный элемент, насыпав их в горшок вокруг стеблей.

Саше с кофе Кофе обладает сильнейшей способностью нейтрализовать даже очень резкие запахи. Так, мешочек с кофейными зернами в холодильнике или салоне автомобиля устранит все неприятные запахи. Также его применяют вместо освежителя для интерьера: оставьте баночку с кофе на журнальном столике в гостиной и наслаждайтесь свежим воздухом и легкими нотками зерен.