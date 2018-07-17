В Санкт-Петербурге снова пройдет VK Fest

Уже в следующие выходные, 28 и 29 июля, крупнейшая социальная сеть России ВКонтакте устроит масштабный фестиваль в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет в парке 300-летия Санкт-Петербурга по адресу Приморский проспект, 74.

VK Fest — один из самых масштабных в России, в этом году на территории фестиваля будет 350 интерактивных площадок. Программа VK Fest представлена 15 тематическими направлениями: музыка, блогеры, технологии, творчество, спорт, юмор, еда, дети, мода, красота, развлечения, косплей, видеоигры, паблики, драйв.