В Санкт-Петербурге снова пройдет VK Fest
Все об одном из самых главных российских фестивалей лета
Уже в следующие выходные, 28 и 29 июля, крупнейшая социальная сеть России ВКонтакте устроит масштабный фестиваль в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет в парке 300-летия Санкт-Петербурга по адресу Приморский проспект, 74.
VK Fest — один из самых масштабных в России, в этом году на территории фестиваля будет 350 интерактивных площадок. Программа VK Fest представлена 15 тематическими направлениями: музыка, блогеры, технологии, творчество, спорт, юмор, еда, дети, мода, красота, развлечения, косплей, видеоигры, паблики, драйв.
В рамках события выступят Баста, Элджей, Feduk, Little big, Елена Темникова, Noize МС, Хлеб, Хаски, АИГЕЛ, Зомб, LOBODA, Jay Jay Jonanson, Гречка, Мы, Монеточка, Диана Арбенина.Ночные снайперы, Don Diablo, Arty, Чайф, Ногу свело!, Слава КПСС (Гнойный), Мари Краймбрери, Джиган, Manizha, HammAli & Navai, Жак Энтони и другие. На территории фестиваля расположатся четыре музыкальные сцены. Также будет организована площадка для блогеров, где выступят Николай Соболев, Марьяна Ро, Катя Клэп, Стас Давыдов и Big Russian Boss.
Гостей фестиваля ждут спортивные игры на свежем воздухе, арт-объекты, стенды косплееров, компьютерные турниры, творческие конкурсы и сотни других развлечений от Эрмитажа, Русского музея, Зенита, крупнейших сообществ ВКонтакте и других участников. Генеральным спонсором мероприятия стал Мегафон, официальный партнер события — S7 Airlines.
Билеты и программа в официальном сообществе ВКонтакте: vk.com/fest
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