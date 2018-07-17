СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 20 лет сериалу
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Свадебный переполох цвет настроения — белый
Главные события в Москве с 16 по 22 июля
Чемпионат мира по футболу Все о главном спортивном событии года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
Видео
ВелнесELLE DecorationГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    Видео
    ВелнесELLE DecorationГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Стиль жизни

    Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

    17 июля 2018

    В Санкт-Петербурге снова пройдет VK Fest

    Все об одном из самых главных российских фестивалей лета

    Уже в следующие выходные, 28 и 29 июля, крупнейшая социальная сеть России ВКонтакте устроит масштабный фестиваль в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет в парке 300-летия Санкт-Петербурга по адресу Приморский проспект, 74.

    VK Fest — один из самых масштабных в России, в этом году на территории фестиваля будет 350 интерактивных площадок. Программа VK Fest представлена 15 тематическими направлениями: музыка, блогеры, технологии, творчество, спорт, юмор, еда, дети, мода, красота, развлечения, косплей, видеоигры, паблики, драйв.

    В Санкт-Петербурге снова пройдет VK Fest (фото 1)
    ФОТОGETTYIMAGES

    В рамках события выступят Баста, Элджей, Feduk, Little big, Елена Темникова, Noize МС, Хлеб, Хаски, АИГЕЛ, Зомб, LOBODA, Jay Jay Jonanson, Гречка, Мы, Монеточка, Диана Арбенина.Ночные снайперы, Don Diablo, Arty, Чайф, Ногу свело!, Слава КПСС (Гнойный), Мари Краймбрери, Джиган, Manizha, HammAli & Navai, Жак Энтони и другие. На территории фестиваля расположатся четыре музыкальные сцены. Также будет организована площадка для блогеров, где выступят Николай Соболев, Марьяна Ро, Катя Клэп, Стас Давыдов и Big Russian Boss.

    Гостей фестиваля ждут спортивные игры на свежем воздухе, арт-объекты, стенды косплееров, компьютерные турниры, творческие конкурсы и сотни других развлечений от Эрмитажа, Русского музея, Зенита, крупнейших сообществ ВКонтакте и других участников. Генеральным спонсором мероприятия стал Мегафон, официальный партнер события — S7 Airlines.

    Билеты и программа в официальном сообществе ВКонтакте: vk.com/fest

    Elle

    Хёрст Шкулёв Паблишинг

    Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2018 ELLE, Hearst Shkulev Publishing LLC / OOO «Хёрст Шкулёв Паблишинг». Все права защищены
    16+
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз