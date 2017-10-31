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    Стиль жизни

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    31 октября 2017

    Стал известен победитель гранта для художников ленд-арта

    Музей современного искусства «Гараж» и Парк Горького выбрали лучшего скульптора

    Вчера, 30 октября, бренд Glenmorangie, Музей современного искусства «Гараж» и Парк Горького объявили имя победителя специального гранта Glenmorangie Signet Land Art, призванного помогать художникам интегрировать арт-объекты, росписи и инсталляции в публичные пространства. Им стал скульптор Валерий Казас, покоривший жюри богатым портфолио и нестандартным видением ленд-арта.

    В качестве приза он получит годовую ежемесячную стипендию в размере 30 000 рублей, заказ на создание проекта для Парка Горького, а также путешествие на вискокурню Glenmorangie в Шотландию.

    Стал известен победитель гранта Glenmorangie Signet Land Art фото [1]

    Валерий Казас

    Почему в Шотландию, спросите вы. Потому что история сотрудничества Glenmorangie и ленд-арта началась, когда на территории вискокурни бренда был найден камень Hilton of Cadboll, кропотливо высеченный древними пиктами в VIII веке. Кстати, резьба, изображенная на нем, легла в основу эмблемы Glenmorangie.

    Стал известен победитель гранта Glenmorangie Signet Land Art фото [3]

    Инсталляция «СИГНЕТ», Николай Полисский, 2016 год

    Стал известен победитель гранта Glenmorangie Signet Land Art фото [2]

    Арт-объект «Гости», Александр Повзнер, 2017 год

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