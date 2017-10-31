Стал известен победитель гранта для художников ленд-арта

Вчера, 30 октября, бренд Glenmorangie, Музей современного искусства «Гараж» и Парк Горького объявили имя победителя специального гранта Glenmorangie Signet Land Art, призванного помогать художникам интегрировать арт-объекты, росписи и инсталляции в публичные пространства. Им стал скульптор Валерий Казас, покоривший жюри богатым портфолио и нестандартным видением ленд-арта.

В качестве приза он получит годовую ежемесячную стипендию в размере 30 000 рублей, заказ на создание проекта для Парка Горького, а также путешествие на вискокурню Glenmorangie в Шотландию.