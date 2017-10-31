Стал известен победитель гранта для художников ленд-арта

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Музей современного искусства «Гараж» и Парк Горького выбрали лучшего скульптора
Вчера, 30 октября, бренд Glenmorangie, Музей современного искусства «Гараж» и Парк Горького объявили имя победителя специального гранта Glenmorangie Signet Land Art, призванного помогать художникам интегрировать арт-объекты, росписи и инсталляции в публичные пространства. Им стал скульптор Валерий Казас, покоривший жюри богатым портфолио и нестандартным видением ленд-арта.
В качестве приза он получит годовую ежемесячную стипендию в размере 30 000 рублей, заказ на создание проекта для Парка Горького, а также путешествие на вискокурню Glenmorangie в Шотландию.
Валерий Казас
Почему в Шотландию, спросите вы. Потому что история сотрудничества Glenmorangie и ленд-арта началась, когда на территории вискокурни бренда был найден камень Hilton of Cadboll, кропотливо высеченный древними пиктами в VIII веке. Кстати, резьба, изображенная на нем, легла в основу эмблемы Glenmorangie.
Инсталляция «СИГНЕТ», Николай Полисский, 2016 год
Арт-объект «Гости», Александр Повзнер, 2017 год