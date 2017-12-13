Новый год 2018 готовимся к празднику
Итоги 2017 главные события года
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Люди года 2017 самые яркие личности
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Стиль жизни

    Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

    13 декабря 2017

    Сказочные декорации новогоднего ГУМа

    Как готовятся к празднику в главном универмаге страны

    Каждый год в преддверии новогодних праздников красавец-ГУМ предстает перед своими посетителями в разных декорациях. На этот раз темой оформления стало воздухоплавание и ретрофутуризм: под знаменитым стеклянным потолком парят 19 воздушных шаров, 4 дирижабля и 18 летающих кораблей.

    Сказочные декорации новогоднего ГУМа (фото 1)
    Сказочные декорации новогоднего ГУМа (фото 2)

    На первом этаже, посреди сказочного леса у подножия 15-метровой елки, раскинулся новогодний базар. Прогуливаясь среди заснеженных рябин, можно выбрать подарок близким: на ярмарке представлены игрушки, вручную расписанные на нижегородской фабрике «Ариэль», коллекционные шары «Русские традиции», винтажные елочные украшения и авторские изделия из папье-маше.

    1/28
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 0)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 1)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 2)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 3)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 4)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 5)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 6)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 7)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 8)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 9)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 10)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 11)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 12)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 13)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 14)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 15)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 16)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 17)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 18)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 19)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 20)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 21)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 22)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 23)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 24)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 25)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 26)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 4, фото 27)

    На третьей линии ГУМа расположилась выставка Александра Олешко, на которой он демонстрирует свою личную коллекцию игрушек, открыток, гирлянд, карнавальных масок и плакатов — всего около 800 экспонатов.

    1/9
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 6, фото 0)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 6, фото 1)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 6, фото 2)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 6, фото 3)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 6, фото 4)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 6, фото 5)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 6, фото 6)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 6, фото 7)
    • Сказочные декорации новогоднего ГУМа (галерея 6, фото 8)

    Новогодний базар из универмага плавно перетекает на Красную площадь: в деревянных домиках торгуют валенками ручной работы, павловопосадскими платками, жостовскими подносами и другими сувенирами a la russe.

    Приятный бонус: все покупки заботливо упаковываются в фирменную дизайнерскую бумагу ГУМа и перевязываются большими атласными лентами.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2017 ELLE, Hearst Shkulev Publishing LLC / OOO «Хёрст Шкулёв Паблишинг». Все права защищены
    16+
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз