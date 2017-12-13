Сказочные декорации новогоднего ГУМа

Каждый год в преддверии новогодних праздников красавец-ГУМ предстает перед своими посетителями в разных декорациях. На этот раз темой оформления стало воздухоплавание и ретрофутуризм: под знаменитым стеклянным потолком парят 19 воздушных шаров, 4 дирижабля и 18 летающих кораблей.

На первом этаже, посреди сказочного леса у подножия 15-метровой елки, раскинулся новогодний базар. Прогуливаясь среди заснеженных рябин, можно выбрать подарок близким: на ярмарке представлены игрушки, вручную расписанные на нижегородской фабрике «Ариэль», коллекционные шары «Русские традиции», винтажные елочные украшения и авторские изделия из папье-маше.

1 / 28























































На третьей линии ГУМа расположилась выставка Александра Олешко, на которой он демонстрирует свою личную коллекцию игрушек, открыток, гирлянд, карнавальных масок и плакатов — всего около 800 экспонатов.

1 / 9

















Новогодний базар из универмага плавно перетекает на Красную площадь: в деревянных домиках торгуют валенками ручной работы, павловопосадскими платками, жостовскими подносами и другими сувенирами a la russe.