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    21 мая 2018

    Интерактивная выставка Etro 50 в «Петровском пассаже»

    Среди гостей открытия были Вероника и Якопо Этро, а также посол Италии в России Паскуале Терраччано

    В этом году легендарный итальянский бренд Etro отпразднует свое 50-летие — по этому случаю в «Петровском пассаже» развернулась интерактивная выставка в рамках XVIII Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес». Особенно приятно, что российские поклонники марки увидели экспозицию первыми, следующая большая выставка откроется в сентябре в миланском музее MUDEC.

    Интерактивная выставка Etro 50 в «Петровском пассаже» (фото 1)

    Выставка представляет собой пять аллегорических интерактивных павильонов, каждый из которых отражает одно из ключевых для бренда понятий: природа, искусство, цвет, игра и путешествие. В первом зале за большим столом расположился прототип семьи Этро с разными артефактами: живым белым кроликом и кустом травы. Павильон «Арт» превратился в некий склад, где итальянский художник рисует красивую латинскую типографику прямо на теле модели. В секции «Цвет» можно надеть специальные наушники и услышать, что говорят ткани, а в «Игре» — рассмотреть новую коллекцию Etro. В блоке «Путешествие» очень много иностранцев — от Фриды Кало до самураев.

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    • Интерактивная выставка Etro 50 в «Петровском пассаже» (галерея 3, фото 0)
    • Интерактивная выставка Etro 50 в «Петровском пассаже» (галерея 3, фото 1)
    • Интерактивная выставка Etro 50 в «Петровском пассаже» (галерея 3, фото 2)
    • Интерактивная выставка Etro 50 в «Петровском пассаже» (галерея 3, фото 3)
    • Интерактивная выставка Etro 50 в «Петровском пассаже» (галерея 3, фото 4)
    • Интерактивная выставка Etro 50 в «Петровском пассаже» (галерея 3, фото 5)
    • Интерактивная выставка Etro 50 в «Петровском пассаже» (галерея 3, фото 6)
    • Интерактивная выставка Etro 50 в «Петровском пассаже» (галерея 3, фото 7)
    • Интерактивная выставка Etro 50 в «Петровском пассаже» (галерея 3, фото 8)
    • Интерактивная выставка Etro 50 в «Петровском пассаже» (галерея 3, фото 9)
    • Интерактивная выставка Etro 50 в «Петровском пассаже» (галерея 3, фото 10)
    • Интерактивная выставка Etro 50 в «Петровском пассаже» (галерея 3, фото 11)

    В день открытия выставка Etro 50 «ожила» с помощью иммерсивной постановки хорошо известного по ярким шоу и представлениям режиссера Живиле (Жу) Монтвилайте. Более 50 артистов в костюмах Etro весело и непринужденно рассказали историю бренда через танцы, песни и стихи, проведя зрителей с первого этажа «Пассажа» до самой крыши. Здесь гостей ждали коктейли с виски Johnie Walker, фуд-корты от Александра Раппопорта с блюдами русской, тайской, азербайджанской, китайской и, конечно, итальянской кухонь, а также выступления Оксаны Невежиной (Aelita) и Dj Jonas Antanelis.

    Интерактивная выставка Etro 50 в «Петровском пассаже» (фото 5)

    Первыми гостями выставки стали Мари Коберидзе, Ясмина Муратович, Андрей Малахов, Рената Литвинова, Юлия Пересильд, Ингеборга Дапкунайте, Кристина Орбакайте, Эвелина Хромченко, Ксения Алферова, Владимир Познер, Виктория Дайнеко и многие другие.

    Интерактивная выставка Etro 50 в «Петровском пассаже» (фото 7)

    Якопо и Вероника Этро и Михаил Куснирович

    Интерактивная выставка Etro 50 в «Петровском пассаже» (фото 8.1)

    Андрей Малахов

    Интерактивная выставка Etro 50 в «Петровском пассаже» (фото 8.2)

    Анна Ивченко

    Интерактивная выставка Etro 50 в «Петровском пассаже» (фото 9.1)

    Эвелина Хромченко

    Интерактивная выставка Etro 50 в «Петровском пассаже» (фото 9.2)

    Константин и Ольга Андрикопулос

    Интерактивная выставка Etro 50 в «Петровском пассаже» (фото 10.1)

    Рената Литвинова

    Интерактивная выставка Etro 50 в «Петровском пассаже» (фото 10.2)

    Юлия Пересильд

    Интерактивная выставка Etro 50 в «Петровском пассаже» (фото 11.1)

    Виктория Дайнеко

    Интерактивная выставка Etro 50 в «Петровском пассаже» (фото 11.2)

    Юлия Барановская

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