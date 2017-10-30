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    Стиль жизни

    Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

    30 октября 2017

    Главные события в Москве с 30 октября по 6 ноября

    Чем заняться в столице в ближайшие семь дней — выбор ELLE

    Самые интересные вечеринки и культурные события Москве, а также новые фильмы, книги и музыка — в традиционном гиде ELLE.

    Куда пойти?

    Вечеринка по случаю Хэллоуина в отеле StandArt

    Главные события в Москве с 30 октября по 5 ноября фото [11]

    Создатели Midsummer Night’s Dream уже второй год приглашают модную Москву отпраздновать Хэллоуин особым балом-мистерией AfterHalloween — в этот раз он пройдет ‪4 ноября. Темой этого года стала эстетика конца 20-х — начала 30-х годов XX века, а сам бал пройдет в формате deep interactive: гости не просто примут участие в театральных действах, а смогут влиять на сюжетные линии. Чтобы попасть на бал, нужно зарегистрироваться на сайте AfterHalloween, которая даст право получить ключ, и яркий костюм в тематике этого года. Начало действия ‪в 21:00.

    Фестиваль нового британского кино в «Горизонте»

    Главные события в Москве с 30 октября по 5 ноября фото [10]

    С 30 октября до 19 ноября в кинотеатре «Горизонт» состоится фестиваль «Новое британское кино», который обещает стать рекордсменом по числу биографических лент: программа представляет из себя увлекательный променад в компании очень важных персон британской истории и культуры. Здесь и долгожданная картина «Виктория и Абдул», и мелодрама «Дыши ради нас» с Эндрю Гарфилдом, и история про автора Винни-Пуха «Прощай, Кристофер Робин» с Марго Робби.

    Шоу о выборе «Кандидат»

    Главные события в Москве с 30 октября по 5 ноября фото [9]

    Создатель известного перфоманса «Твоя игра», о котором вся Москва говорила в прошлом году, Федор Елютин, представляет новый проект. Шоу «Кандидат» покажут в театральном pop-up пространстве Experience Space by Cinzano, новый адрес которого засекречен и будет объявлен зрителям за сутки до премьеры.

    «Кандидат» - это боксерский поединок из пяти раундов, а победа одного из актеров-участников зависит от того, как проголосует зритель. Спектакль в игровой форме демонстрирует, как люди делают свой выбор — эмоционально или рационально, сопереживая или оценивая.

    Концерт Hurts

    Главные события в Москве с 30 октября по 5 ноября фото [8]

    Изысканные синти-поп модники Hurts возвращаются в Россию с масштабным концертным туром. В большое приключение Тео Хатчкрафт и Адам Андерсон захватят не только солидный багаж любимых хитов, но и абсолютно свежий материал. В преддверии выхода нового альбома Desire российским фанатам выпал счастливый билет одними из первых познакомиться с песнями, которые завтра будут звучать везде.

    «Ночь искусств» в Музее Москвы

    Главные события в Москве с 30 октября по 5 ноября фото [7]

    4 ноября Музей Москвы станет главной площадкой образовательной программы акции «Ночь искусств». ‪С 10:00 до 24:00 музей откроет двери на свои выставки, а также представит специальные проекты. О режиссере и сценаристе Геннадии Шпаликове расскажет кинокритик Никита Карцев, о писателе Василии Аксенове — журналист и литературный критик Анна Наринская, о Викторе Драгунском — его внук Денис Драгунский, об авангардисте Казимире Малевиче — куратор «Энциклопедии русского авангарда» Александр Кремер.

    Oxxxymiron в «Олимпийском»

    Главные события в Москве с 30 октября по 5 ноября фото [6]

    6 ноября 2017 года в «Олимпийском» состоится эпохальное сольное шоу самого обсуждаемого российского рэпера OXXXYMIRON, который известен своими громкими versus-баттлами и поэтичными, но колкими высказываниями. Артист, начало творческого пути которого стартовало в лондонских барах, теперь выступит на одной из крупнейших сцен в столице.

    Где поесть?

    Кафе «Дружба»

    Главные события в Москве с 30 октября по 5 ноября фото [13]

    «Кафе Дружба» на Трехгорной мануфактуре открылся буквально на днях, но уже наделал много шума. Создатели одного из самых громких ресторанных проектов сезона креативно переосмыслили наследие СССР - здесь вам и вывеска в советском стиле, и оливье в меню, но выполнено это все в модной авторской манере. Меню получилось простым, понятным, но без уклона в прямое цитирование ушедшей эпохи. Кстати, должность шеф-повара занял Иван Яковлев, который отвечал за хиты Les Menus и Vogue Cafe.

    Новая кофейня «Школьник» на Земляном валу

    Главные события в Москве с 30 октября по 5 ноября фото [3]

    На месте только что открывшейся кофейни раньше находился канцелярский магазин «Школьник», и новые хозяева решили сохранить название. Интерьер получился минималистичным: кирпичные стены, лаконичная мебель. Здесь варят классику и альтернативу по очень доступным ценам, к кофе можно взять печенье и выпечку, а скоро в кофейне появятся еще и сэндвичи.

    Фестиваль сыра

    Главные события в Москве с 30 октября по 5 ноября фото [4]ФОТОGettyImages

    На ВДНХ у «Дома ремесел» с 4 по ‪6 ноября состоится большой фестиваль сыра. Сыроделы представят камамбер, гауду, горгонзолу, халуми, брынзу, таледжио, а также необычные сыры с чесноком, паприкой, тмином и даже трюфелем, редкие кабардинские и адыгейские белые и копченые сыры, рокфор с голубой плесенью и многое другое. Голодными и без покупок точно не уйдете.

    Кафе «Молодость» на Бауманской

    Главные события в Москве с 30 октября по 5 ноября фото [2]

    Кафе современной русской кухни «Молодость» официально откроется только завтра, хотя уже несколько недель работает в тестовом режиме. Владеют местом Наталья Давыдова, Юлия Зенька и Лариса Карелина, известные по кулинарной школе Ragou, а за кухню отвечает шеф-повар Азиз Юдин. В меню: судак с пюре из сельдерея, тефтели, курица карри и отличные завтраки. В интерьере — деревянный пол, мягкая мебель и металлические конструкции.

    Новые резиденты Food Market 21

    Главные события в Москве с 30 октября по 5 ноября фото [5]

    Food Market 21 на Новом Арбате представляет новых резидентов. Теперь здесь можно найти американские десерты Sweetie, выпить кофе в «КоКоФе», попробовать брускетты Bruschett Bread или вьетнамский стритфуд NGON. Также не забудьте про чай Woo Tea Bar и шаверму Magic Shawarma, которая претендует на звание лучшей в городе.

    Что посмотреть?

    Фильм «Тор: Рагнарек»

    Третья часть о похождениях Бога скандинавской мифологии по праву может называться самым изобретательным фильмом Marvel. В главной роли по-прежнему Крис Хэмсворт (с новой прической), а режиссером фильма выступил новозеландский постановщик комедий Тайка Вайтити, поэтому долой скандинавскую мифологию и да здравствуют остроумные шутки. В этот раз на спасение мира Тор отправляется вместе с Халком — ох, что их ждет!

    Сериал «Смилф»

    Новый сериал «Смилф», премьера которого состоится ‪5 ноября, рассказывает о девушке по имени Бриджит, которой чуть больше 20 лет, но за ее плечами уже неудавшиеся отношения и маленький сын. Девушка хочет построить новую жизнь, но с ребенком на руках сделать это не так уж просто. Стоит посмотреть, потому что сериал получился слишком реалистичным, а компания Showtime возлагает на него большие надежды.

    Что послушать?

    Kelly Clarkson – Meaning of Life

    Первый альбом американской певицы после двухлетнего перерыва и восьмой за 15 лет ее карьеры. Для того, чтобы обновить звучание песен, Келли встретилась с разными авторами песен и показала им несколько треков в стиле соул. Певица отметила, что такие встречи дали ей возможность познать «иной творческий процесс». Альбом получился действительно очень приятным – как раз для длинных осенних вечеров.

    Что почитать?

    Флинн Берри, «В опасности» (Издательство «АСТ»)

    Главные события в Москве с 30 октября по 5 ноября фото [1]

    Серия «Детектив: новый уровень» пополнилась еще одной новинкой. Психологический триллер «В опасности» стал убедительным литературным дебютом выпускницы Браунского университета Флинн Берри. Роман по достоинству оценили критики и литературное сообщество — книга получила премию Эдгара По.

    По сюжету девушка Нора приезжает навестить сестру и находит ее убитой в собственном доме. Не доверяя полицейским, она сама начинает расследование, выясняя тайны прошлого Рэйчел и жителей мирного на первый взгляд городка. Однако чем больше узнает Нора, тем страшнее ей становится, и она уже не уверена, что сможет выйти из этой ситуации живой и невредимой.

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