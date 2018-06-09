Черная икра и балет: вечеринка Caviar & Vodka в New Balance Residence

Предсказываем: продажи «гастрономической» капсулы марки New Balance побьют в России все рекорды. Когда речь идет о таких гурманских символах страны как Caviar и Vodka — по-другому просто не бывает. Как же интерпретировали это в марке? Белые 770-е модели — fashion-ассоциация с крепким напитком, черно-коричневые 991-е — любимая «закуска» для любого коллекционера. «Попробовать на вкус» новую коллекцию в столичной резиденции марки накануне вечером собрались главные модники столицы. Центральным событием дружеской презентации стало выступление труппы современного балета: композитор Миша Мищенко переложил на современный манер музыку Сергея Прокофьева к балету «Ромео и Джульетта» по пьесе Уильяма Шекспира. В традиционном для «театрального регламента» антракте гостей ждали сразу два бара — с черной икрой и с коктейлями Beluga. Тему коллаборации кухни и моды поддержали сразу четыре шеф-повара Москвы: Георгий Троян («Северяне»), Антон Ковальков («Фаренгейт»), Анатолий Казаков (Selfie) и Виталий Истомин («Техникум»). По достоинству оценили знаковую капсульную коллекцию с национальным колоритом и станцевали под треки Марка Щедрина — Михаил Куснирович, Петр Аксенов, Юлия Пересильд, Полина Аскери, Юлия Снигирь, Александра Ревенко, Иван Янковский, Михаил Зыгарь, Константин Андрикопулос, Егор Кончаловский и другие.