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    09 июня 2018

    Черная икра и балет: вечеринка Caviar & Vodka в New Balance Residence

    Высокое искусство, спортивный шик и светский бомонд — запуск капсулы именитого бренда

    Предсказываем: продажи «гастрономической» капсулы марки New Balance побьют в России все рекорды. Когда речь идет о таких гурманских символах страны как Caviar и Vodka — по-другому просто не бывает. Как же интерпретировали это в марке? Белые 770-е модели — fashion-ассоциация с крепким напитком, черно-коричневые 991-е — любимая «закуска» для любого коллекционера. «Попробовать на вкус» новую коллекцию в столичной резиденции марки накануне вечером собрались главные модники столицы. Центральным событием дружеской презентации стало выступление труппы современного балета: композитор Миша Мищенко переложил на современный манер музыку Сергея Прокофьева к балету «Ромео и Джульетта» по пьесе Уильяма Шекспира. В традиционном для «театрального регламента» антракте гостей ждали сразу два бара — с черной икрой и с коктейлями Beluga. Тему коллаборации кухни и моды поддержали сразу четыре шеф-повара Москвы: Георгий Троян («Северяне»), Антон Ковальков («Фаренгейт»), Анатолий Казаков (Selfie) и Виталий Истомин («Техникум»). По достоинству оценили знаковую капсульную коллекцию с национальным колоритом и станцевали под треки Марка Щедрина — Михаил Куснирович, Петр Аксенов, Юлия Пересильд, Полина Аскери, Юлия Снигирь, Александра Ревенко, Иван Янковский, Михаил Зыгарь, Константин Андрикопулос, Егор Кончаловский и другие.

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    • Черная икра и балет: вечеринка Caviar & Vodka в New Balance Residence (галерея 1, фото 0)
    • Черная икра и балет: вечеринка Caviar & Vodka в New Balance Residence (галерея 1, фото 1)
    • Черная икра и балет: вечеринка Caviar & Vodka в New Balance Residence (галерея 1, фото 2)
    • Черная икра и балет: вечеринка Caviar & Vodka в New Balance Residence (галерея 1, фото 3)
    • Черная икра и балет: вечеринка Caviar & Vodka в New Balance Residence (галерея 1, фото 4)
    • Черная икра и балет: вечеринка Caviar & Vodka в New Balance Residence (галерея 1, фото 5)
    • Черная икра и балет: вечеринка Caviar & Vodka в New Balance Residence (галерея 1, фото 6)
    • Черная икра и балет: вечеринка Caviar & Vodka в New Balance Residence (галерея 1, фото 7)
    • Черная икра и балет: вечеринка Caviar & Vodka в New Balance Residence (галерея 1, фото 8)
    • Черная икра и балет: вечеринка Caviar & Vodka в New Balance Residence (галерея 1, фото 9)
    • Черная икра и балет: вечеринка Caviar & Vodka в New Balance Residence (галерея 1, фото 10)
    • Черная икра и балет: вечеринка Caviar & Vodka в New Balance Residence (галерея 1, фото 11)
    • Черная икра и балет: вечеринка Caviar & Vodka в New Balance Residence (галерея 1, фото 12)
    • Черная икра и балет: вечеринка Caviar & Vodka в New Balance Residence (галерея 1, фото 13)
    • Черная икра и балет: вечеринка Caviar & Vodka в New Balance Residence (галерея 1, фото 14)

    Юлия Пересильд и Михаил Куснирович

    Алла Сигалова

    Константин Андрикопулос и Ольга Цыпкина

    Денис Родькин

    Артем Овчаренко

    Екатерина Затекина

    Максим Матвеев

    Ирина Пегова

    Полина Аскери

    Егор Кончаловский

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    Виталий Истомин

    Ирина Чайковская

    Мари Коберидзе

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