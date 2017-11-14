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    14 ноября 2017

    Алексис Мабий и бренд L'Or представили совместный проект

    Гости вечера увидели не только чашку, созданную дизайнером для бренда, но и его коллекцию золотых платьев

    Французский дизайнер Алексис Мабий впервые посетил Москву, чтобы представить коллаборацию с брендом премиального кофе L’Or. Этот союз не случаен: Мабий прославился благодаря коллекциям золотых платьев haute couture, а l’Оr в переводе с французского означает «золото».

    Алексис Мабий и бренд L'Or представили совместный проект фото [9]

    Перед дизайнером, который создавал образы для Карлы Бруни, Киры Найтли, Диты фон Тиз, стояла по-настоящему трудная задача — «одеть» чашку кофе. В результате Мабий решил превратить ее в аксессуар: «Я дополнил чашку эскизом своего элегантного платья-смокинга с бантом с золотым напылением».

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    • Совместный проект французского дизайнера и бренда L'Or | галерея [1] фото [2]
    • Алексис Мабий и бренд L'Or представили совместный проект фото [10]
    • Совместный проект французского дизайнера и бренда L'Or | галерея [1] фото [3]
    • Совместный проект французского дизайнера и бренда L'Or | галерея [1] фото [1]

    Помимо чашки, созданной для L'Or, дизайнер представил свои знаменитые золотые платья, а также порекомендовал включить золото в базовый гардероб.

    Совместный проект французского дизайнера и бренда L'Or фото [7]
    Совместный проект французского дизайнера и бренда L'Or фото [6]

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