Алексис Мабий и бренд L'Or представили совместный проект

Французский дизайнер Алексис Мабий впервые посетил Москву, чтобы представить коллаборацию с брендом премиального кофе L’Or. Этот союз не случаен: Мабий прославился благодаря коллекциям золотых платьев haute couture, а l’Оr в переводе с французского означает «золото».

Перед дизайнером, который создавал образы для Карлы Бруни, Киры Найтли, Диты фон Тиз, стояла по-настоящему трудная задача — «одеть» чашку кофе. В результате Мабий решил превратить ее в аксессуар: «Я дополнил чашку эскизом своего элегантного платья-смокинга с бантом с золотым напылением».

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