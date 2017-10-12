Великие и ужасные: самые красивые злодейки в истории кино

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Кейт Бланшетт, Анджелина Джоли, Ума Турман и другие актрисы, которые перешли на темную сторону силы
В скором времени в прокат выходит блокбастер Marvel «Тор: Рагнарек». Одну из главных ролей в нем исполнила оскароносная голливудская актриса Кейт Бланшетт. Для того, чтобы воплотить образ зловещей богини смерти Хелы, актрисе пришлось стать брюнеткой, примерить эффектный обтягивающий костюм и рога. 48-летняя Бланшетт далеко не единственная, в чьем резюме присутствует роль антагониста. ELLE вспоминает других знаменитых красавиц, которые сыграли отрицательных персонажей.
Асгардовская богиня смерти в исполнении Кейт Бланшетт — большая удача для вселенной Marvel. Студия всегда очень тщательно подходит к выбору злодеев в своих проектах, и выбор Кейт на роль Хелы в ленте «Тор: Рагнарек» поклонники комиксов восприняли с восторгом.
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Одинокая волшебница из диснеевской сказки «Спящая красавица» в мультфильме выглядит классической злой ведьмой. В картине «Малефисента» ситуация иная: главная красавица Голливуда Анджелина Джоли с острыми скулами, рогами и алой помадой смотрится даже эффектнее принцессы Авроры (Эль Фаннинг).
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
В первом фильме «Белоснежка и охотник» Шарлиз Терон в роли злой королевы Равенны объективно затмила Белоснежку в исполнении Кристен Стюарт. В сиквеле сценаристы решили обойтись вовсе без Белоснежки, и это было ожидаемо.
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Инопланетная Тильда Суинтон буквально создана для фантазийных ролей. В фильме «Хроники Нарнии: Покоритель Зари» актриса играет Белую Колдунью с ледяным сердцем, злыми намерениями и роскошным гардеробом.
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Трудно представить в роли чудаковатой и жестокой Беллатрисы кого-либо кроме Хелены Бонэм Картер, снявшейся в четырех фильмах про Гарри Поттера. Актриса органично вписалась в образ приспешницы Лорда Волан-де-Морта и привнесла в него что-то свое.
Хелена Бонэм Картер
Хелена Бонэм Картер
Хелена Бонэм Картер
В 1992 году Мишель Пфайффер сыграла в фильме Тима Бертона «Бэтмен возвращается». Актрисе удалась и роль неуверенной в себе секретарши Селины Кайл в начале фильма, и образ грациозной Женщины-кошки в латексном костюме. После выхода ленты Пфайффер получила две премии MTV Movie Awards, в том числе за лучший поцелуй (с Майклом Китоном в роли Бэтмена).
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Светлана Ходченкова исполнила роль жестокой и одновременно обольстительной злодейки Гадюки в голливудском фильме «Росомаха: Бессмертный». Героиня российской актрисы намеревалась убить живучего Логана, но ее планы пошли крахом. В картине присутствует сцена поцелуя Светланы Ходченковой и Хью Джекмана — в одном из интервью актриса призналась, что в тот момент она сама себе завидовала.
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Картина «Бэтмен и Робин» 1997 года оказалась полным провалом: сам режиссер Джоэл Шумахер не так давно извинился перед поклонниками за это пятно на репутации человека-летучей мыши. Но этот неудачный проект впервые подарил миру киноверсию Ядовитого Плюща в исполнении Умы Турман с копной красных волос и опасными феромонами.
Ума Турман
Ума Турман
Ума Турман