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    23 июля 2018

    Премьера трейлера долгожданной экранизации комикса «Шазам»

    На Comic-Con анонсировали новый супергеройский блокбастер

    В Сети появился трейлер нового фильма «Шазам», очередного проекта вселенной DC. Шазам — это супергерой, чей статус соответствует статусу Супермена из вселенной Marvel. Ранее он был в комиксах под именем Капитан Марвел, но сменил никнейм после того, как у Marvel появился герой-тезка. В центре сюжета блокбастера подросток Билли Бэтсон, который может превращаться во взрослого супергероя, произнеся магическое слово: «Шазам!».

    Роль Шазама в фильме исполнил Закари Ливай (актеру пришлось попотеть в спортзале), а юного Бэтсона сыграл Эшер Энджел. Антагонистом в истории стал Марк Стронг в роли доктора Сивана, который жаждет завладеть способностями Шазама.

    Видео начнется после рекламы

    Мировая премьера «Шазама» состоится 5 апреля 2019 года.

    Elle

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