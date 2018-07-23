Премьера трейлера долгожданной экранизации комикса «Шазам»
На Comic-Con анонсировали новый супергеройский блокбастер
В Сети появился трейлер нового фильма «Шазам», очередного проекта вселенной DC. Шазам — это супергерой, чей статус соответствует статусу Супермена из вселенной Marvel. Ранее он был в комиксах под именем Капитан Марвел, но сменил никнейм после того, как у Marvel появился герой-тезка. В центре сюжета блокбастера подросток Билли Бэтсон, который может превращаться во взрослого супергероя, произнеся магическое слово: «Шазам!».
Роль Шазама в фильме исполнил Закари Ливай (актеру пришлось попотеть в спортзале), а юного Бэтсона сыграл Эшер Энджел. Антагонистом в истории стал Марк Стронг в роли доктора Сивана, который жаждет завладеть способностями Шазама.
Мировая премьера «Шазама» состоится 5 апреля 2019 года.
Elle
Хёрст Шкулёв Паблишинг
- Телефон:
- +7 (495) 633-5-633
- Факс:
- +7 (495) 633-57-95
- E-mail:
- info@hspub.ru
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)