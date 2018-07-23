Премьера трейлера долгожданной экранизации комикса «Шазам»

В Сети появился трейлер нового фильма «Шазам», очередного проекта вселенной DC. Шазам — это супергерой, чей статус соответствует статусу Супермена из вселенной Marvel. Ранее он был в комиксах под именем Капитан Марвел, но сменил никнейм после того, как у Marvel появился герой-тезка. В центре сюжета блокбастера подросток Билли Бэтсон, который может превращаться во взрослого супергероя, произнеся магическое слово: «Шазам!».

Роль Шазама в фильме исполнил Закари Ливай (актеру пришлось попотеть в спортзале), а юного Бэтсона сыграл Эшер Энджел. Антагонистом в истории стал Марк Стронг в роли доктора Сивана, который жаждет завладеть способностями Шазама.