Осторожно, дети: 13 интересных фактов о сериале «Очень странные дела»

Сериал Stranger Things свел с ума миллионы телезрителей, подарил миру новую звезду Милли Бобби Браун и окончательно убедил всех, что восьмидесятые были самым лучшим временем. Пока фанаты считают месяцы до третьего сезона, ELLE выбрал 13 фактов об уже культовом проекте.

1. Шоураннеры (создатели) сериала — 33-летние братья Мэтт и Росс Дафферы. До того, как придумать и воплотить в жизнь «Очень странные дела», братья сняли «Затаившиеся», малобюджетный фильм по собственному сценарию (зато с Александром Скарсгардом в главной роли), а также писали сценарии ряда эпизодов отличного сериала «Сосны».

Работу над «Странными делами» Дафферы вели, держа в голове формулу «Что было бы, если бы Стивен Спилберг взялся экранизировать Стивена Кинга?».

2. Изначально сериал должен был называться «Монток», так же как маленький городок на Лонг-Айленде. В итоге продюсеры решили, что в Монтоке будет сложно вести зимние съемки и перенесли действие в штат Индиана. Главная же интрига в том, что Монток — это не просто город, а целый и устойчивый миф, легенда, в которую верят многие сторонники теорий заговоров.

В середине восьмидесятых в США пошли слухи о том, что правительство проводит секретные эксперименты как раз вблизи Монтока. Утверждалось, что в расположенных там лабораториях пытаются создать психологическое оружие, а также средства телепортации. Пропажи детей в тех местах связывали именно с этим. «Очевидцы» и невольные якобы участники экспериментов давали потом интервью, из которых Престон Б. Николс составил книгу «Монток: эксперименты во времени», вышедшую в 1982 году.

3. Братья Дафферы в ходе кастинга прослушали 906 мальчиков и 307 девочек. Единственным, кого выбрали сразу, оказался Гейтен Матараццо, сыгравший в итоге Дастина Хендерсона. «Когда вы видите такого, как Гейтен, вы тут же понимаете — вот тот, кто вам нужен», — скажет позже Мэтт Даффер. У мальчика ключично-черепная дисплазия, из-за чего он и шепелявит, но эта особенность пригодилась его персонажу.

Гейтен Матараццо

4. Стиль титров сериала вдохновлен образцами работ Ричарда Гринберга, придумавшего дизайн титров «Чужого» и классического «Супермена» с Кристофером Ривом.

5. Главную звезду «Очень странных дел» Милли Бобби Браун, так вышло, нашел братьям их кумир Стивен Кинг. Писатель, который, как известно, активно потребляет все новое, увлекся несколько лет назад сериалом «Взаперти» и выразил в Twitter восхищение игрой Браун, занятой в этом сериале. «Милли Бобби Брауни из сериала «Взаперти» — она потрясающая, притом что ей одиннадцать. Это мне кажется или дети-актеры сейчас куда лучше, чем раньше?» — написал Кинг в своем микроблоге, и братья Даффер приняли это к сведению.

Милли Бобби Браун

6. Милли Бобби Браун вела себя на съемках как взрослая, состоявшаяся актриса. При этом юный возраст все равно давал о себе знать. «Однажды она явилась на съемочную площадку с ног до головы в блестках. И говорит, мол, вообще не представляю, откуда эти штуки взялись», — смеялся, вспоминая этот момент, Росс Даффер.

7. Дафферы уговаривали Вайнону Райдер взяться за роль Джойс Байерс в течение почти пяти часов. «Мы не говорили о ее персонаже, просто сидели и болтали, узнавали друг друга», — признался потом Росс Даффер. На следующий день Райдер приняла предложение и вошла в проект.

Вайнона Райдер

8. Работая над образом, Вайнона Райдер предложила «ориентировку» на героиню фильма «Силквуд» Карен Силквуд, которую сыграла Мерил Стрип.

9. Финн Вулфард, сыгравший Майка Уиллера, большой фанат кино. Он сразу пересмотрел все фильмы из списка, который составили для актеров братья Дафферы.

Финн Вулфард

10. Дэвид Харбор, поклонник фильмов про Индиану Джонса, уговорил авторов сериала, чтобы его персонаж, шериф Джим Хоппер, носил шляпу. Как Индиана.

11. Форма Хоппера точно такая, как у шерифа Мартина Броуди из «Челюстей» Стивена Спилберга.

Дэвид Харбор

12. Чтобы убедить Милли Бобби Браун в необходимости коротко постричься, братья Дафферы показывали ей кадры из «Безумного Макса» с Шарлиз Терон. Увидев дочь остриженной, ее отец заплакал. Тем не менее «это было наилучшее решение», считает сама актриса.