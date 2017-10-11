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    11 октября 2017

    Хелен Миррен и Саша Лусс снимутся в фильме Люка Бессона

    Съемки нового фильма будут проходить в России

    В конце июля, представляя свой последний фильм «Валериан и город тысячи планет», режиссер Люк Бессон пообещал, что следующую ленту будет снимать в России. «Я планирую начать съемки следующего проекта в России. Поверьте, я говорю это не во всех странах, в которые приезжаю. Это говорит о том, как сильно я вас люблю», — заявил Бессон. Похоже, в скором времени обещания французского постановщика воплотятся в жизнь. В ноябре Люк Бессон начинает работу над фильмом, получившим название «Анна». Детали проекта и его сюжет неизвестны, но, судя по постам Бессона в социальных сетях, это будет нечто среднее между «Никитой» и «Леоном».

    Накануне режиссер опубликовал в Instagram и Twitter cвое фото с распечатанным текстом сценария нового фильма. «ANNA. When Nikita meets Leon...», — подписал Бессон этот пост. Хэштеги представляют собой имена актеров, которые будут участвовать в «Анне»: это Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мерфи и новая муза режиссера, россиянка Саша Лусс, снявшаяся в «Валериане» в роли принцессы Перлов.

    Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мерфи

    Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мерфи

    Саша Лусс и Люк Бессон

    Саша Лусс и Люк Бессон

    ФОТОGettyImages

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