Хелен Миррен и Саша Лусс снимутся в фильме Люка Бессона

В конце июля, представляя свой последний фильм «Валериан и город тысячи планет», режиссер Люк Бессон пообещал, что следующую ленту будет снимать в России. «Я планирую начать съемки следующего проекта в России. Поверьте, я говорю это не во всех странах, в которые приезжаю. Это говорит о том, как сильно я вас люблю», — заявил Бессон. Похоже, в скором времени обещания французского постановщика воплотятся в жизнь. В ноябре Люк Бессон начинает работу над фильмом, получившим название «Анна». Детали проекта и его сюжет неизвестны, но, судя по постам Бессона в социальных сетях, это будет нечто среднее между «Никитой» и «Леоном».