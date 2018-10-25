25 октября 2018Вересков Сергей
Другой мир: 7 культовых азиатских режиссеров
Пока все отходят от шока после просмотра провокационного фильма «Служанка» южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука, ELLE решил сделать обзор культовых азиатских создателей кино, чтобы лучше понимать историю вопроса
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