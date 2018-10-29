Все, что нужно знать о коллаборации glo x ARUT MSCW

Накануне показа в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia ELLE встретился с молодым российским дизайнером Арутом, чтобы выяснить, как сочетать пайетки с минимализмом, какие коллаборации достойны внимания и что нужно для успеха в мире моды