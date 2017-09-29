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    Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

    29 сентября 2017Кузьмичев Игорь

    Значения цветов по фэн-шуй

    Характеристики основных цветов

    Цвета оказывают действие на человека и его жизнь — так считают поклонники философии фэн-шуй и не только они. Раз речь о философии, значит, каждая краска не просто что-то означает, но полна смыслов, и цвета по фэн-шуй — это больше, чем просто колористика. Разберем основы этой философии.

    Красный цвет

    Значения цветов по фэн-шуйФОТОGettyImages

    Мощный, энергичный, он возбуждает, стимулирует на великие дела и на страстные поступки. Красный — цвет настолько сильный, что может быть опасен. В интерьере спальни способен повысить градус ваших отношений, но одновременно и спровоцировать конфликты. Так что лучше применять его там, где вы бодрствуете, например, в гостиной или, может, в оформлении кухни.

    Черный

    Фэн-шуй цветов

    Цвет изысканности, мудрости и в то же время скрытности. С помощью черного цвета можно добиться определенной эмоциональной стабильности, создать деловую, сдержанную атмосферу. У стен, покрашенных черным, вам может стать легко и спокойно, вы настроитесь на минорный лад.

    Серый

    Цвета по фэн-шуйФОТОGettyImages

    Олицетворяющий металл, он наполнен энергией очищения и баланса. Его наличие в пространстве вокруг вас позволит сосредоточиться — серый цвет дает успокоение. Но вместе с тем нужно иметь в виду, что от успокоения один шаг до скуки и тоски. Представьте себя в окружении, например, серых обоев... брр.

    Синий цвет

    Какие цвета по фэн-шуй должны быть

    «Работает» схожим образом с серым цветом: также несет умиротворение и позволяет сосредоточиться. В нем, правда, больше духовности и стремления творить, поэтому синий цвет способен вдохновлять. И так же, как и серый, он может угнетать — если его будет слишком много.

    Белый цвет

    Фэн-шуй кошелька для привлечения денегФОТОGettyImages

    Если значение цветов по фэн-шуй для вас важно, вы, конечно, обратите внимание на белый. Символ чистоты, абсолюта, мира — всего самого положительного, что может быть. Универсальные, общие для всех ценности — универсален и сам белый цвет, который бодрит и располагает к активности, но не излишней, а очень гармоничной. Он идеально подойдет для темных комнат, оттенив мрак своей свежестью. Впрочем, ванна — тоже отличное место для власти белого.

    Фиолетовый цвет

    Какие цвета комнат по фэн-шуй должны быть ФОТОGettyImages

    Цвет творчества, таинственности и загадок. А еще фиолетовый — цвет могущества и власти, благородной, королевской власти. Любимый цвет Клеопатры — это о многом говорит, так ведь? Фиолетовый аккумулирует позитивную энергию Ци, которая считается началом всего живого. Таков он, фэн-шуй цветов — настоящая высшая математика вперемешку с духовными практиками.

    Идем дальше. Какие цвета по фэн-шуй должны быть для достижения полной гармонии (не считая белого)? Их три.

    Оранжевый цвет

    Какие цвета кухни по фэн-шуй должны быть ФОТОGettyImages

    Созидание, радость, счастье — вот что он несет. Свобода, открытость миру — его признаки, а сила оранжевого — в исцелении от фобий, депрессии, в высвобождении творческого начала. Это цвет мотивации, а в одежде он придает смелость и раскованность.

    Желтый цвет

    Какие цвета стен по фэн-шуй должны быть ФОТОGettyImages

    На Востоке это цвет мудрости. Любовь к жизни, радость, артистизм, понимание основ заложены в желтом, и этот цвет может помочь в обретении себя.

    Зеленый цвет

    Какие цвета обоев по фэн-шуй должны быть

    Очень успокаивает нервы, приводит к гармоничному мировосприятию, способен восстановить вас, подарить чувство покоя. Зеленый указывает на начало новой жизни, на настоящие отношения. Редкий цвет, лишенный каких-либо «противопоказаний».

    Цвета, что немаловажно, работают не только с высокими материями, но и с материальными ценностями, точнее, их эквивалентом — деньгами. Финансы в дом влечет зеленый цвет, а для кошелька для привлечения денег будут уместны золотой, серебряный и коричневый. Деньги — это приятно, финансовое благополучие дарит чувство защищенности. Так же как, впрочем, и голубой цвет — символ мира и мудрости. Голубой может вселить надежду на лучшее, он расслабляет и дает ту самую защищенность, которой порой так не хватает в наполненной стрессами жизни.И напоследок — принципиальная классификация цветов по фэн-шуй. Каждый цвет выражает один из пяти ключевых элементов: Огонь, Землю, Металл, Воду и Дерево.

    Огонь — это страсть, и его цвета — красный, оранжевый, ярко-желтый, розовый. Земля — это стабильность, и на этом поле «играют» светло-желтый плюс все оттенки бежевого.Металл — это ясность, а металлическая гамма — серый, белый, серебристый. Вода — свежесть и легкость, и это синий, черный, голубой. И, наконец, Дерево отвечает за жизнестойкость и здоровье и выражает себя через коричневый и зеленый.

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