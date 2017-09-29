Значения цветов по фэн-шуй

Цвета оказывают действие на человека и его жизнь — так считают поклонники философии фэн-шуй и не только они. Раз речь о философии, значит, каждая краска не просто что-то означает, но полна смыслов, и цвета по фэн-шуй — это больше, чем просто колористика. Разберем основы этой философии.

Красный цвет

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Мощный, энергичный, он возбуждает, стимулирует на великие дела и на страстные поступки. Красный — цвет настолько сильный, что может быть опасен. В интерьере спальни способен повысить градус ваших отношений, но одновременно и спровоцировать конфликты. Так что лучше применять его там, где вы бодрствуете, например, в гостиной или, может, в оформлении кухни.

Черный

Цвет изысканности, мудрости и в то же время скрытности. С помощью черного цвета можно добиться определенной эмоциональной стабильности, создать деловую, сдержанную атмосферу. У стен, покрашенных черным, вам может стать легко и спокойно, вы настроитесь на минорный лад.

Серый

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Олицетворяющий металл, он наполнен энергией очищения и баланса. Его наличие в пространстве вокруг вас позволит сосредоточиться — серый цвет дает успокоение. Но вместе с тем нужно иметь в виду, что от успокоения один шаг до скуки и тоски. Представьте себя в окружении, например, серых обоев... брр.

Синий цвет

«Работает» схожим образом с серым цветом: также несет умиротворение и позволяет сосредоточиться. В нем, правда, больше духовности и стремления творить, поэтому синий цвет способен вдохновлять. И так же, как и серый, он может угнетать — если его будет слишком много.

Белый цвет

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Если значение цветов по фэн-шуй для вас важно, вы, конечно, обратите внимание на белый. Символ чистоты, абсолюта, мира — всего самого положительного, что может быть. Универсальные, общие для всех ценности — универсален и сам белый цвет, который бодрит и располагает к активности, но не излишней, а очень гармоничной. Он идеально подойдет для темных комнат, оттенив мрак своей свежестью. Впрочем, ванна — тоже отличное место для власти белого.

Фиолетовый цвет

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Цвет творчества, таинственности и загадок. А еще фиолетовый — цвет могущества и власти, благородной, королевской власти. Любимый цвет Клеопатры — это о многом говорит, так ведь? Фиолетовый аккумулирует позитивную энергию Ци, которая считается началом всего живого. Таков он, фэн-шуй цветов — настоящая высшая математика вперемешку с духовными практиками.



Идем дальше. Какие цвета по фэн-шуй должны быть для достижения полной гармонии (не считая белого)? Их три.

Оранжевый цвет

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Созидание, радость, счастье — вот что он несет. Свобода, открытость миру — его признаки, а сила оранжевого — в исцелении от фобий, депрессии, в высвобождении творческого начала. Это цвет мотивации, а в одежде он придает смелость и раскованность.

Желтый цвет

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На Востоке это цвет мудрости. Любовь к жизни, радость, артистизм, понимание основ заложены в желтом, и этот цвет может помочь в обретении себя.

Зеленый цвет

Очень успокаивает нервы, приводит к гармоничному мировосприятию, способен восстановить вас, подарить чувство покоя. Зеленый указывает на начало новой жизни, на настоящие отношения. Редкий цвет, лишенный каких-либо «противопоказаний».