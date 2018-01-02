Полная версия гороскопа Бернарда Фитцуолтера на 2018 год

Последние три года Сатурн и Уран — две основные силы, определяющие облик нынешнего времени — пребывали в Огненных знаках. В 2018-м они переместятся в стихию Земли. Самая очевидная перемена в атмосфере будет связана с возвращением Сатурна в знак Козерога. Хотя эта планета обычно считается главным «анфан-терриблем», готовым испортить любое веселье, порой он способен оказывать и положительное влияние. Как и все планеты, он наиболее силен, пребывая в родном знаке, — то есть, как раз в Козероге. Здесь его мощь становится не препятствием, а надежным якорем. Вместо того, чтобы противиться свободе и личной инициативе, он сулит стабильность и силу. Сатурн в Козероге окутан аурой безопасности — и это весьма обнадеживает. Но, как и всегда, к определенным аспектам возвращения Сатурна домой придется привыкать. Поскольку эта планета поощряет установившийся порядок во всех проявлениях жизни, грядущие годы будут суровее, строже, консервативнее; эта тенденция ощущается во всем: от моды до политики. Весьма благоприятное время для воротил большого бизнеса и финансистов; те же, кто пытается вырваться из этих рамок, почувствуют, что продвигаться вперед становится сложнее. Сатурн в Козероге крепко держится за нажитое, за все то, что надежно проверено временем. Эксперименты ему не по душе. И, как это всегда бывает со знаками земли, к которым относится Козерог, на первый план выходят материальные ценности — готовьтесь к масштабной демонстрации богатства и влиятельности. Вспомните конец 1980-х — предыдущее появление Сатурна в Козероге — и вы поймете, о чем идет речь. С Ураном, однако, совершенно другая история. В отличие от Сатурна, старающегося сохранить статус-кво, этот гигант стремится изменить текущее положение дел посредством инноваций либо революции — и, с пришествием в знак Тельца весной 2018-го, его усилия будут сосредоточены на тех аспектах, которые обычно ассоциируются с этим знаком: пространством, территорией, деньгами, имуществом, продовольствием. Следует приготовиться к экологическим потрясениям, а также пересмотру границ в проблемных уголках света. Возможны перемены в том, как мы едим, и что едим. Не исключена даже революция в финансовой сфере — привычные деньги могут начать утрачивать свои позиции под напором цифровых альтернатив. Разумеется, если перемены и наступят, то не все сразу. В этом году Уран проведет в Тельце лишь шесть месяцев, вернувшись в ноябре в знак Овна; однако уже в 2019-м планета снова окажется в Тельце, где и пробудетвплоть до 2025-го. Нынешнее лето, таким образом, станет чем-то вроде генеральной репетиции, которая позволит всем оценить те изменения, которые неизбежно придут в ближайшем десятилетии. Есть и другие планеты, влияющие на то, каким сложится год, и их воздействие поможет поднять настроение. Юпитер и Нептун, символы оптимизма и вдохновения, большую часть года проведут в счастливой связке, продолжая снабжать нас свежими идеями, ставя новые цели. Возможно, главная прелесть 2018-го — тот факт, что ни одна из дальних планет не ведет противоборства с другими. Да, движение на небесных магистралях будет весьма оживленным, но не ожидается ни аварий, ни пробок; похоже, мы можем рассчитывать на серьезный прогресс в достижении намеченных целей. Для многих грядущий год может стать лучшим за все десятилетие! До сих пор, нас преследовали трудности, но с приближением 2020-го все явственней ощущается завершение очередной эпохи.

ОВЕН

Этот год станет знаменательным во всех отношениях. И на работе, и на личном фронте грядут перемены, и вы готовы воспользоваться открывающимися возможностями — но, в то же время, относитесь к этому как к игре, веселой и увлекательной. Лишь включившись в процесс, вы осознаете, насколько серьезные у нее последствия; шанс изменить всю вашу жизнь окажется вполне реальным. Готовьтесь: ставки высоки! Взяться за новое дело, оставив прошлое далеко позади, никогда не составляло труда — вы не раз демонстрировали завидную способность к перерождению. Но в нынешнем году вы будете разрываться между двумя дорогами — жизнью, к которой стремитесь, и той, что оставляете за спиной. Этот приступ ностальгии настолько силен, что почти полгода вы не в состоянии сдвинуться с места на пути к цели и мучаетесь сомнениями относительно правильности выбора. Куда бы вы не двинулись, вскоре появятся непредвиденные трудности; придется потратить куда больше времени и сил, чем вы думали. И сразу встает вопрос: готовы ли вы вложить в свой проект все, что потребуется? Или решились на него, соблазнившись кажущейся простотой? И что это говорит о ваших амбициях и у целеустремленности? Неужели вы ищете легкий путь? Пытаясь ответить на все эти вопросы, вы понимаете, что невольно задумываетесь о жизни, с которой собираетесь расстаться. Уверены, что хотите навсегда с ней распрощаться? К концу лета ответы отыщутся, но пережитое заставит глубоко задуматься над подходом к жизни и своими способностями. Возможно, вы чересчур к себе строги, ведь вы по-прежнему хороши, и то, как серьезно вам удается продвинуться к цели за последний квартал года — тому доказательство. Просто жизнь усложнилась, и придется к этому привыкать.



На личном фронте дела тоже обстоят не совсем так, как хотелось. В январе-феврале (а затем снова в июле и августе) происходят резкие перемены; но, пусть вы и считаете, что движетесь вперед, окончательного разрыва с прошлым не происходит, и к концу года вполне может оказаться, что вы вернетесь на те же позиции, с которых начинали. Ко всему прочему, все эти изменения происходят не по вашей инициативе — они вызваны внешними обстоятельствами, и от этого вы ощущаете себя беспомощной.



Ситуация в карьере требует от вас упрочить позиции — возможно, согласиться на долгосрочный контракт. Для многих это был бы явный шаг вперед, но вы опасаетесь, что таким образом свяжете себе руки. В финансовом плане май и июнь выдадутся удачными, но постарайтесь не переоценить своих возможностей летом. Август заставит понервничать, но к концу года все будет хорошо.

ТЕЛЕЦ

2018-й станет для вас генеральной репетицией грядущих свершений. Обычно, вы крайне осторожно подходите к любым переменам — так что возможность предварительно «потренироваться» не только ответит на многие вопросы, но и успокоит вас. Главной движущей силой станет Уран, планета больших перемен, входящая в ваш знак в мае. На то, чтобы обойти все двенадцать знаков, ей требуется 84 года (в каждом он проводит примерно по семь лет) так что, появляясь в Тельце, она дает начало новому циклу, который изменит вашу жизнь во всех мыслимых аспектах. Если пока вам не удавалось отыскать возможностей или времени реализовать собственные амбиции, в ближайшие годы Уран предоставит такой шанс. Вдохновляющая перспектива, но, одновременно, и пугающая, так что, пожалуй, вам только на руку, что пришествие Урана растянется на все лето, а затем планета вновь вернется в знак Тельца. Эффект от его присутствия — намек на потенциал в будущем — вы ощутите сразу; возможно, наметятся и какие-то реальные перспективы, но торопиться реализовывать их необязательно. В конце года появится шанс оценить первый опыт. Возможно, все складывалось удачно, и вы с нетерпением ждете продолжения, а, может быть, вам требуется время, чтобы подстроиться... В плане личной жизни: роман, который в конце предыдущего года начал «пробуксовывать», сейчас, похоже, вновь набирает обороты, достигая стадии, когда необходимо серьезно задуматься о будущем. Все происходит слишком быстро! Уран в вашем знаке дразнит новой, совсем другой жизнью, которая ожидает впереди, так что в решающий момент... вы говорите «нет»! Не то, чтобы вы отказываете окончательно (скорее, это призыв дать вам немного времени на размышления), но вы все равно поражены собственной решимостью. К концу года вы, возможно, будете готовы согласиться, но пауза в октябре абсолютно необходима, чтобы привести мысли впорядок. 2018-й является поворотным годом в карьерных устремлениях — солнечное и лунное затмения в верхнем секторе гороскопа влекут вас вперед, все выше. Шанс в начале года покажется слишком перспективным, чтобы его упускать, и вы хватаетесь за представившуюся возможность, однако спустя несколько месяцев можете ощутить, что уже исчерпали его потенциал. Просто взгляните на ситуацию под другим углом; как только вам это удастся, вы с удовольствием продолжите разрабатывать перспективную «жилу». Решающий момент может выпасть на август. С финансовой точки зрения самым удачным станет май, а вот в июле и декабре стоит быть крайне осмотрительными: в нынешнем году, когда меняется, кажется, все и сразу, надеяться только на опробованные схемы нельзя. Будьте внимательней!

БЛИЗНЕЦЫ

Вам никогда не приходилось жаловаться на недостаток идей и амбиций, вот только зачастую они настолько масштабны, что воплотить их в жизнь в текущей ситуации крайне нелегко. По сути вам требуется некая промежуточная, легко достижимая «ступенька» (или несколько), которая станет хорошим шагом на пути к поставленной цели. Или, еще лучше, «локомотив», готовый доставить вас в желаемую точку. Наступающий год поможет в этом, став идеальным подспорьем для ваших талантов. Вот уже некоторое время в верхнем секторе вашего гороскопа обосновался Нептун, став нескончаемым источником вдохновения, но, суля богатство и славу, он никогда не говорит прямо, как их достичь. И все же вы уверены, что где-то проложен путь к вершине. Последние годы Сатурн пытается обуздать разыгравшегося Нептуна; друзья и коллеги единодушно советуют вам перестать гоняться за мечтами и взглянуть на будущее с более реалистичных позиций. Разумный совет, и вы это понимаете; но, в глубине души, все равно не хотите сдаваться. В 2018 году Сатурн уходит, и Нептун освобождается от его навязчивой опеки. В то же время на сцену выходит Юпитер, воодушевляющий и поддерживающий Нептуна, а с ним — и вас. Приходит та помощь, которую вы так ждали, и на нее можно рассчитывать в течение следующих девяти месяцев. Мощное влияние Юпитера позволит упрочить текущие позиции и приблизиться к Нептуну. То, о чем вы мечтали, станет, наконец, возможным. Следует понимать, что обе эти гигантские планеты будут предлагать вам множество вариантов, зачастую одновременно, так что решать, какие именно подойдут, придется самостоятельно. И, разумеется, на пути к цели придется потрудиться — да так усердно, как еще не доводилось. Дела на личном фронте в 2018-м, возможно, будут отодвинуты на задний план обилием возможностей, открывающихся в прочих сферах жизни благодаря стараниям Юпитера и Нептуна. Сатурн, державший любовный аспект под гнетом на протяжении последних двух лет, скрылся, дав вам возможность развивать отношения во всей полноте. Однако, без сдерживающего ока Сатурна вы можете обнаружить, что разбрасываетесь. Многие романы заводятся и расцветают на фоне трудностей, но сходят на нет, как только критический момент минует. Станет ли это так и в вашем случае — вопрос открытый; тем не менее, обратите внимание: к концу года вы словно не готовы связать себя обязательствами там, где год назад согласились бы, не задумываясь. Очевидно: теперь вы видите эти отношения уже в ином свете. Продвижение по службе в этом году неизбежно завязано на возможности, которые открывает Юпитер и Нептун. Серьезные события придутся на периоды смены года — январь и декабрь. Помимо этого июль позволит поправить финансовое положение — возможно, настолько, что вы задумаетесь о том, чтобы нацелиться на уровень выше (события декабря определят, сумели вы его достичь, или нет).

РАК

Стал ли для вас текущий образ жизни результатом осознанного выбора? Или вы просто стараетесь извлечь из ситуации максимум? Последнее время вы настолько привыкли ставить работу во главу угла, что уже не представляете, как можно существовать иначе. Если так, нынешний год удивит и обрадует: впервые за много месяцев, у вас появится выбор и возможность расставлять приоритеты, отделяя важное от вещей, которые вполне могут подождать. Главную роль в смещении акцентов играет Уран, который за лето покинет ту часть вашего гороскопа, что отвечает за карьеру. Уходят в прошлое внезапные перемены планов; никто больше не отменяет масштабных проектов и не ставит нереальных сроков. Дела входят в нормальное повседневное русло, и к концу лета, вспоминая, как складывалась ситуация раньше, вы спрашиваете себя: как мне удавалось все это выдержать? Кроме того, станет ясно, что многие шаги были совсем необязательными, хотя раньше так и не казалось. В конце года вам придется последний раз окунуться в хаос, но вы понимаете, что «аврал» продлится лишь несколько месяцев, и не особенно переживаете. Влияние Урана поддерживают затмения, знаменующие серьезные перемены в образе жизни. Вы всерьез задумываетесь над тем, как живете и чем занимаетесь, и задаетесь вопросом: а так ли все это нужно? Одно из затмений произойдет в вашем знаке, намекая на поиски ответа — кем вы хотите стать, и как предпочли бы жить дальше. За этим затмением последуют еще два; их общая цель — помочь переосмыслить себя и подготовиться к 2020 году.



В личной жизни этот год поставит вас перед дилеммой. С одной стороны, стабильное присутствие Сатурна в любовном секторе вашего гороскопа выливается в ощущение зрелости и ответственности, которое отсутствовало раньше. Если вы уже связаны отношениями, то можете обнаружить, что задумываетесь над переводом их на постоянную основу. Если же вы пока свободны, то нынешний год вполне может «подбросить» перспективную пару — однако возраст и обстоятельства теперь будут играть гораздо большее значение, чем раньше. И это тоже из-за влияния Сатурна. В это же самое время в другой «личной» части вашего гороскопа резвится игривый Юпитер, и его влияние не менее сильно. Сатурн призывает вас остепениться; Юпитер же говорит, что нужно получать удовольствие от жизни. Какая из планет, в итоге итоге, возьмет верх — предстоит решить вам.



Карьерные устремления этим летом придется пересмотреть. И дело не только в том, что влияние Урана смещает ваши приоритеты; вполне возможно, то, на что вы нацеливались раньше, теперь уже недоступно. Нынешний год несет перемены и финансового характера — как в доходной, так и в расходной части. То, что раньше казалось насущной потребностью, теперь видится роскошью, и наоборот. Вы строите для себя совершенно новый бюджет, и чтобы свести его воедино, может потребоваться несколько месяцев.

ЛЕВ

Если вы всегда знали, в каком направлении идти по жизни, и до сих пор стабильно продвигались к четкой цели, то в этом году для вас есть важные новости. Лежащий впереди путь, оказывается, не такой уж и прямой, как представлялось ранее. И за неожиданным поворотом скрывается перепутье, догадаться о котором было совершенно невозможно. Если постараться, вам удастся проскочить развилку, но вероятность эта невелика. Скорее всего, вы выберете новый путь, а, значит, сумеете аккуратно разделить жизнь на две половины — до 2018-го и то, что происходит сейчас. Впоследствии, оглядываясь назад (скажем, из 2030-го) вы увидите, какой из этих отрезков лучше. Попросту говоря, этот год — именно то, чего вы так ждали! Вы отлично справляетесь с текущими задачами — настолько, что они уже не представляют никакой трудности. Необходимо заняться чем-то совсем другим, но, даже взявшись за новое дело, скорее всего, вы выберете сферу, в которой точно сумеете преуспеть. Таким образом, вы сделаете ставку на уже имеющиеся таланты, и, в конечном итоге, придете туда же, откуда и началию. Силы Судьбы, действуя в соответствии с программой, в корне отличающейся от ваших планов, подтолкнут вас на новый путь — но всего лишь на несколько месяцев. Это будет всего лишь часть гораздо более масштабного процесса, который растянется на ближайшее десятилетие и поможет использовать собственные возможности и максимально реализовать потенциал там, где сейчас вы используете лишь малую его толику. В 2018-м в вашем знаке либо противоположном ему произойдет четыре солнечных и лунных затмения. И каждое из них заставит хорошенько приглядеться к себе, а затем — внести необходимые коррективы. К концу года вы едва ли узнаете себя. И это прекрасно! В личной жизни вас переполняет свежеобретенное чувство свободы. В последние годы трудности (личного, юридического, или даже медицинского плана) мешали развивать отношения в направлении, к которому вы оба стремились. Сейчас все препятствия исчезают, но, с приходом летних затмений, вы внезапно обнаруживаете, что повестка дня изменилась, и, по сравнению с прошлым годом, в ней значатся уже иные цели и шаги. Теперь у вас есть и пространство для маневра, и время, чтобы нащупать правильное решение. Если вы по-прежнему хотите продолжать эти отношения, все будет хорошо. В конце года намечается настоящий хэппи-энд — все разногласия улажены, и вы готовы идти к счастливому будущему рука об руку. На работе вас ждет дополнительная нагрузка. Вполне возможно, именно этого вы и хотели; но, в то же время, вам кажется, что новые обязанности помещают вас в строгие рамки, не давая реализовывать собственные идеи. Если вы и впрямь ощущаете себя в западне, то быстро подыщете новое поприще. В финансовом плане наиболее благоприятными будут февраль, июль и сентябрь; в середине июня следует соблюдать осторожность, но, в остальном, все будет в порядке.

ДЕВА

Как говорится, лучший путь — движение вперед, и в 2018-й, похоже, не оставляет вам иного выбора, пусть, поначалу, вы и не готовы принять это, как данность. В начале года вы оглядываетесь назад: в тех секторах гороскопа, что соответствуют прошлому, наблюдается активное движение планет. Возможно, вы рассматриваете идею вернуться на предыдущую работу или место жительства — ведь там вам было хорошо, и вы надеетесь, что счастье придет снова. Но, как вам вскоре предстоит выяснить, «прошлое» окажется совсем не таким, как раньше; ведущие в былое двери, против ожидания, уже заперты. Итак, дороги назад нет. Затем вы задумываетесь, нельзя ли упрочить текущие позиции и строить дальнейшие планы уже на их основе? «Стабильность и рост — чем не выход?» —рассуждаете вы. Все верно. Вот только путь к вершине отчего-то становится все круче и круче — малейшее продвижение вперед требует в разы больших усилий. Возможностей также становится меньше, а те, что есть, не сулят больших перспектив. Разумеется, вы все еще можете добиться успеха, но путь к нему будет тернистым и трудным; весьма вероятно, что ближайшие два-три года могут промелькнуть, не принеся ощутимых результатов. Что мы имеем? Возврата к прошлому нет, а в нынешнем положении возможности весьма ограничены. Единственный выход, похоже, впереди, в будущем, но оно всегда таило в себе множество проблем и неопределенностей, что не вызывало энтузиазма. В этом году все препоны словно испарятся — путь перед вами открыт. Смело идите вперед — стоит взглянуть, что готовит вам грядущее. Возможно, наблюдая, как перед вами захлопываются одни двери и открываются другие, вы ощущаете в происходящем руку судьбы; пусть так, но есть ли у вас выбор? Как бы тон и было, с судьбой лучше не спорить. Что бы ни случилось, все рано или поздно обернется к лучшему, пусть это и не всегда очевидно с самого начала. На личном фронте главное событие года — появление новой фигуры. И вам не потребуется тратить время на поиски — этот человек возникнет в вашей жизни сам: новый коллега, сосед, знакомый знакомого... Понемногу, между вами завяжутся отношения; сперва чисто приятельские, но, с течением времени, станет ясно, насколько вы друг другу небезразличны, как ждете друг от друга эмоциональной поддержки. К тому же, вас связывает взаимное доверие — крайне редкое и ценное качество в дружбе. И пусть пока искра не проскочила, это, как ни странно, совершенно неважно — вы оба никуда не торопитесь. Вполне вероятно, что в этом году вы устроитесь на новую должность, и даже смените работу несколько раз, но, по-прежнему, оставаясь в той же сфере деятельности. Речь идет либо об очередном продвижении по карьерной лестнице, либо о более достойном заработке. Сама эта возможность сдвинуться с места дает вам заряд энергии — задумываться о новых свершениях становится куда проще. С финансовой стороны год должен пройти без потрясений, за исключением нескольких непростых недель осенью. Но так как год вы закончите «в плюсе», их вполне успешно удастся пережить.

ВЕСЫ

Как это уже случалось в прошлом, перемены в делах любовных повлекут за собой изменения и в прочих сферах жизни. Намеренно вы их не планировали, но для любого, родившегося под знаком Весов, романтические отношения являются основой, на которую опирается все существование, так что новый роман, зачастую, отражается и на амбициях, и на стиле жизни, и на работе. В этом году в областях вашего гороскопа, отвечающих за романтику, надежды и мечтания, наблюдается небывалая концентрация затмений, так что не удивляйтесь: за новыми связями и бурной вспышкой страсти может последовать смена работы и даже переезд за рубеж.



В первые месяцы года вы охотно пускаете ситуацию на самотек; процесс вам отлично знаком, и вы с интересом ждете, что приготовит судьба на этот раз. События января покажут, что нынешнее положение дел вам надоело, и нужно отыскать способ с ним покончить. Как и всегда, вы попытаетесь избежать открытой конфронтации, в надежде прийти ко взаимному соглашению, которое позволит расстаться быстро и без взаимных обид. В феврале вы с радостью закручиваете новый роман, и первая половина года пролетает в эйфории. С каждым днем жизнь меняется — новые друзья, места, привязанности... Прошлое решительно отброшено, и у вас не возникает и мысли бросить на него прощальный взгляд. С приходом лета наступает следующий этап. Пора стремительных перемен осталась позади, и жизнь переходит в более стабильное русло. А, может статься, вспыхнувший роман успел сгореть дотла, и на смену ему приходит другой, тоже влекущий вас вперед, но в совершенно другом направлении. К концу года вам кажется будто вы совершили кругосветный перелет; часовые пояса сменялись так часто, что уже не ясно — день за окном или ночь. Так что осенью вы берете небольшую паузу, чтобы понять, где оказались и что намереваетесь делать дальше. К Новому Году вы удовлетворены больше. Приятно вести новую, интересную жизнь, но в то же время ясно: в одиночку осуществить все эти перемены вам вряд ли было бы под силу. Череда романов сыграла свою решающую роль.



Карьера следует в этом году за событиями на личном фронте, хотя на новой должности, ожидающей вас в июле, возможно, захочется задержаться подольше. Может, вы, наконец, нашли свое место? В финансовом плане год может стать рекордным по затратам, но все это — необходимые вложения, вызванные масштабными переменами. Не разбрасывайтесь деньгами бесконтрольно, и проблем не возникнет.

СКОРПИОН

2018-й станет для вас лучшим годом десятилетия. Юпитер (впервые с 2006 года) находится в знаке Скорпиона и пробудет в нем до ноября. За время, что он составит вам компанию, на вас обрушится почти нескончаемый поток возможностей, который поможет расширить горизонты и улучшить жизнь во всех аспектах. Его влияние особенно сильно благодаря удачному расположению вашего покровителя, Плутона. Трижды за год планеты выстраиваются так, что вся энергия Юпитера нацеливается непосредственно на вас. Но, как и всегда в жизни, имеются определенные условия и оговорки. Влияние Юпитера невозможно ограничить или сдержать; все, что он делает, подчинено принципу справедливости и равенства. Если вы надеялись воспользоваться чем-то из щедрых даров в другой раз — увы, это невозможно. Равно как и получить поддержку могучей планеты в произвольной ситуации. Открытость и напор Юпитера вызовут у вас определенный дискомфорт. Ведь вы предпочитаете держать планы при себе, но планета-гигант настойчиво вовлекает вас в сценарии, открытые любому взору, и, оказавшись в центре внимания, вы чувствуете себя неуютно. Кроме того Юпитер считается воплощением удачи, а, значит, часто рискует, вот только вам столь безапелляционная уверенность не свойственна. Да, вы готовы при случае рискнуть, но понимаете — всегда необходимо держать наготове запасной план. И все же в этом году Юпитер настаивает: никакие предосторожности не понадобятся, и предлагает проекты, где можно сорвать банк или потерять все. Вам предстоит научиться доверять этой могучей силе — пусть для Скорпиона это легче сказать, чем сделать. Влияние Юпитера скажется и на личном фронте. Вот уже несколько лет вы замешаны в романтической связи, которую никак не решаетесь развить — из опасения, что, выказав подлинные чувства, потеряете себя. Иными словами, вы готовы играть исключительно по собственным правилам — вот только партнер слишком умен, чтобы позволить вам безоговорочно доминировать. В результате вы держите безопасную дистанцию, сгорая от желания, но не решаясь на продолжение. Юпитер не станет терпеть подобных фокусов. С его точки зрения из этой истории может выйти что-то серьезное лишь если вы распахнете душу, признаетесь в собственных чувствах и броситесь в объятия друг друга. Именно поэтому, дважды за лето Юпитер с Нептуном объединятся, создавая те самые моменты, когда не остается ничего другого, как действовать. Эти шансы не стоит упускать! На деловом поприще череда солнечных затмений сулит стремительное развитие событий и серьезные достижения. Но, начиная погоню за новой целью, будьте готовы чем-то поступиться, пусть это для вас и трудно. Впрочем, в таком году, с поддержкой Юпитера, успех почти гарантирован! С финансовой стороны наиболее благоприятным будет начало года; в ноябре вам, вероятно, придется серьезно постараться, чтобы получить причитающееся по праву.

СТРЕЛЕЦ

В критической ситуации вы готовы сделать все, что требуется. Но что, если обстоятельства никак на вас не давят, а кризис уже миновал? Теоретически, это идеальный момент, чтобы приступить к реализации новых замыслов; на деле же, он тратится на праздные мечтания или отдых, передышку после всего пережитого. Именно таким будет 2018-й. На протяжении последних трех лет в вашем знаке гостил Сатурн; поначалу, его присутствие казалось невыносимым, но, постепенно, вы приспособились, а в самом конце даже начали испытывать к нему теплые чувства. С его уходом жизнь на какое-то время покажется странной и непривычной. Оглядываясь назад вы осознаете, насколько серьезно изменились за эти три года. Сатурн сумел вылепить из вас совершенно другую личность, сделав практичнее, жестче, выносливей — подготовил к тому, что ждет вас, когда он вернется в знак Стрельца в 2040-х. Конечно, это не означает, что в ближайшие два десятилетия вам предстоит застыть в неподвижности, но возврата к той жизни, что была до прихода Сатурна в конце 2014-го, уже не будет. Эта глава закрыта окончательно и бесповоротно. Итак, вы свободны. Чем предпочли бы заняться? В конце нынешнего года ваш покровитель, Юпитер, войдет в знак Стрельца, где пробудет большую часть 2019-го, одаривая вас возможностями на любой вкус. Велик соблазн просто дождаться его прихода. С другой стороны, можно потратить его на изучение возможных вариантов и проработку планов на будущее. Или взяться за дела, к которым всегда лежала душа, но не хватало времени. Ведь это самое приятное, что можно себе представить — никакой выгоды, чистое удовольствие, возможность дать себе столь необходимую эмоциональную подпитку. Пока Сатурн пребывал в Стрельце, у вас не было ни одной свободной минуты — так почему бы не наверстать упущенное сейчас? В делах любовных наблюдается неопределенность. В первом полугодии вы, кажется, сомневаетесь, действительно ли нынешний роман — то, что вам нужно. Нет, дело не в скуке — просто хотелось достичь в отношениях взаимопонимания, чего-то большего, чем способность друг друга развлечь и повеселить, а этого сделать не удается. Ближе к концу года физическое влечение между вами усиливается, но с легкой примесью вины, как будто вы пытаетесь избавиться в объятиях от необходимости решать назревшие проблемы. В конце ноября наступает ключевой момент, когда все то, что беспокоило вас, выходит наружу. Может быть это шанс исправить ситуацию? В профессиональной сфере недавние потрясения, наконец, миновали, и работа постепенно возвращается в спокойное русло. Но если летом появится шанс взять на себя дополнительную нагрузку (более творческую) его не стоит упускать. В финансовом плане тяжелый и упорный труд, что ждет вас впереди, будет достойно вознагражден. Но, так как деньги никогда не были для вас главной целью, постарайтесь выкроить достаточно времени на отдых.

КОЗЕРОГ

Наконец-то ваш повелитель, Сатурн, впервые в этом столетии вернулся в свой собственный знак. Именно этого вы и ждали! Больше не придется вкладывать все силы в проекты, меняющиеся в последнюю минуту; не надо мириться с тем, что заслуженные награды достаются кому-то другому. С вашей точки зрения, достижение намеченной цели, результат должны напрямую зависеть от затраченных усилий — и, благодаря поддержке Сатурна в Козероге, именно так все и будет. Вашему счастью нет предела! Есть и последствия в более отдаленной перспективе: возвращение Сатурна в знак Козерога знаменует окончание сразу нескольких продолжительных планетарных циклов. Ряд личных и профессиональных начинаний из далекого прошлого приближаются к завершающей стадии. Оборотной стороной медали является то, что заслуженного успеха пришлось ждать так долго — впрочем, во всех многочисленных проектах цель достигнута, так что усилия были потрачены не напрасно. Через пару лет вы полностью выполните намеченную программу, а, значит, придется строить новые планы. Но эти заботы можно отложить на потом, а пока сосредоточиться на ошеломляющем успехе, который принесут с собой ближайшие месяцы. На личном фронте вас также ожидают серьезные достижения. Одно из затмений ближайшим летом приведет к неожиданной смене статуса: если до сих пор вы еще не были связаны отношениями, вскоре ситуация изменится; ваш роман будет развиваться так стремительно, что почти не придется медлить, чтобы поделиться радостью с окружающими. Те же, кто уже подобрал себе пару, почувствуют, как крепнут связующие их узы. Удивительнее всего окажется то, насколько неожиданно, глубоко эти события затронут и переменят вашу жизнь. Затмения всегда действуют подобным образом, но в этом случае на помощь им приходит Плутон, успевший пройти лишь половину созвездия Козерога — его влияние меняет положение дел раз и навсегда. Одновременно в любовный сектор вашего гороскопа входит Уран, планета сюрпризов и неожиданностей; это еще один знак грядущего внезапного и дерзкого романа. И, если казалось, что все ваши интрижки похожи одна на другую, ближайшее лето решительно докажет противоположное. В профессиональном плане планеты в этом году готовы немного вас поддразнить. Учитывая, как близко вы подошли к намеченным целям, радикальные перемены вам не грозят — но, может быть, судьба даст шанс вернуться к роли или проекту, имевшим актуальность еще совсем недавно. Это не шаг назад; всего лишь возможность повторить однажды пройденный этап. Воспользовавшись этой возможностью, вы, вероятно, обнаружите, что способны улучшить результат, наглядно продемонстрировав, насколько далеко вы сумели уйти вперед. Но, честно говоря, это едва ли имеет значение в масштабах той цели, к которой вы движетесь сейчас. С финансовой точки зрения год пройдет с переменным успехом — опять же вследствие затмений. Однако потеряв в одном, вы обязательно возьмете свое в другом. Февраль, возможно, приятно удивит вас.

ВОДОЛЕЙ

Время от времени выпадает год, когда все составляющие жизни (работа, дом, привязанности) претерпевают изменения. В результате воцаряется хаос, смятение, пугающая неразбериха... Для вас 2018-й может стать именно таким годом. Однако не зря говорят, что Водолей — один из самых радикальных знаков, лучше всего справляющийся с переменами, в которых, более того, он нуждается. Вполне возможно, что вы позволили каким-то аспектам собственной жизни закостенеть, попав в ловушку рутины; если так, о какой бы стороне жизни ни шла речь, волнения нынешнего года обязательно ее затронут, сдвинув с места, дав шанс что-то изменить или хотя бы выбраться на свободу. Или, наоборот, вы с радостью оставили бы все, как есть, но потеряли темп — в этом случае, энергия нового года придется как нельзя более кстати. Наибольшие перемены несут с собой солнечные и лунные затмения, которые в этом году приходятся на любовный аспект вашего знака. Затмения неизменно открывают перед нами новые возможности, а порой и дают толчок в нужном направлении — в особенности, если вы не выказываете особой расторопности. К тому же, они способны показать вам самих себя со стороны, словно снимок, сделанный кем-то в необычном ракурсе — прекрасный, но настолько непривычный, что вы невольно восклицаете: «Неужели это я?» В действительности вам демонстрируется недостаточно выраженная, не реализованная в полной мере сторона вашей личности — и это, зачастую, способно сподвигнуть на перемены, выбор иного пути. Со сменой подходов и взглядов изменятся и ваши любовные отношения. Зачастую, процесс этот проходит легко и безболезненно, но, разумеется, бывают и исключения. Возможно, какой-то из этих романов вы уже переросли; назрел разрыв, после которого можно двигаться дальше. Далеко не все из сказанного выше обязано случиться, но с четырьмя затмениями за год, распределенными равномерно в вашем знаке, вы явно ощутите последствия хотя бы одного из них. В карьере также назревают перемены. Уран, планета-покровитель, за этот год дважды пересекает основание вашей звездной карты, и эта встряска заставляет задуматься: отчего вы застряли в нынешнем положении? Эти сотрясения — не катастрофа, а лишь тревожный звоночек; с Юпитером во всей красе в верхней части гороскопа, у вас будет достаточно возможностей проявить себя. Поддержка Юпитера значит многое, и, выбирая цель, не стоит размениваться на мелочи. В финансовом плане нынешний год ознаменуется исключительным расточительством — впрочем, возможно, это необходимо, чтобы переосмыслить себя? А может затраты компенсирует одна из затей Юпитера? В любом случае — живем лишь раз!

РЫБЫ