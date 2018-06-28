Как перестать сожалеть о прошлом?

1.Объясняйте свое решение Всем людям свойственно переживать из-за некоторых поступков, совершенных в прошлом. Многие корят себя за то или иное решение, и им кажется, что оно было категорически неверным. Бывает, конечно, что это действительно так, однако не стоит забывать, что с ходом времени внешние обстоятельства меняются, негативные эмоции исчезают, да и самоощущение может стать принципиально другим — и все это создает чувство, будто неправильный поступок был совершен «на пустом месте», хотя это вовсе не так. У любого шага есть свое обоснование, и, допустим, если вы расстались с человеком из-за нанесенной им обиды, а потом через несколько лет мысленно простили его и расстраиваетесь, что его нет рядом, — знайте, вы напрасно тратите время и силы. Конечно, спустя годы можно простить почти что угодно, но не стоит себя слишком корить за резкость — значит, тогда иначе вы поступить просто не могли. Чтобы избежать дополнительных переживаний, советуем записывать в блокнот свой ход мыслей в кризисный момент — почему вы поступили так, а не иначе. Тогда через годы вы всегда сможете вернуться к ситуации и увидеть, что принятое решение имело под собой веские основания.

2.Станьте фаталистом по отношению к прошлому Если даже не все свои поступки вы можете объяснить логически, все равно не стоит забывать о том, что жизнь вообще имеет весьма сложный «узор». Порой совершенно несвязанные явления вдруг приводят к неожиданному результату, который никто не мог предвидеть. Все это означает, что можно (и нужно) уметь относиться к судьбе так же, как знаменитый лермонтовский Печорин из «Героя нашего времени». Как известно, он был фаталистом, и этому у него можно поучиться: что должно произойти — обязательно произойдет.

3.Исправьте то, что можно исправить Бывают поступки, которые невозможно в дальнейшем исправить, однако в большинстве случаев это лишь видимость. Зачастую мы сами, концентрируясь на своей грусти и переживаниях, не замечаем возможностей как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. Если вы обидели человека, можно ему позвонить; если выбрали не ту профессию, можно пойти на интересующие вас курсы; даже если вы вышли замуж за «не того» молодого человека, можно расстаться и снова заняться поисками. Нельзя ограничивать себя в действиях и подсознательно говорить, что все тщетно и безвыходно: смотрите на жизнь шире и не ленитесь исправлять свои ошибки. А уж если, несмотря на все усилия, переломить ситуацию не удалось, вы вправе сказать себе, что сделали все зависящее от вас, и это позволит хоть немного оправдаться в собственных глазах.

4.Подумайте о себе как о другом человеке Не все люди умеют хвалить себя за правильные поступки и большие достижения, однако корить за ошибки способно абсолютное большинство — и это, конечно, категорически неверно. Часто мы можем оправдать и найти причины чужих неудач и посочувствовать другу, однако к себе подобную снисходительность мы проявляем крайне редко. Это положение дел стоит менять как можно скорее: представьте, что бы вы сказали, если бы ошибку, которую вы (по-вашему мнению) совершили, сделал кто-то другой? Попробуйте встать на его защиту и оправдать — и тогда вы сразу найдете нужные слова для разговора с собой.

5.Относитесь к прошлому как к учителю Даже трагический опыт — это тоже опыт. Да, не хотелось бы его получать, но именно опыт делает нас теми, кто мы есть. Не будем говорить, что любую ситуацию нужно принимать «с благодарностью» — это уж слишком, однако осознание значимости пройденного пути облегчает боль и тоску. В конце концов, можно даже представить себя героем, который вопреки всему (даже собственным ошибкам) продолжает жить и радоваться новому дню: не каждый с этим справится — а вы справились. Такая стойкость как минимум заслуживает уважения.

6.Прощайте себя и других Важным этапом к принятию ошибок или трудных ситуаций, случившихся в прошлом, является прощение — надо уметь прощать не только других людей, но и себя. Никто не идеален, даже вы, так что завышенные требования и ожидания часто не только не стимулируют нас двигаться вперед, но еще и служат идеальной основой для комплексов в будущем. Тот же подход хорош и в отношении людей вокруг — не все нанесенные обиды легко мгновенно забыть, но постараться понять другого человека стоит, и тогда, вероятно, появится возможность простить его.