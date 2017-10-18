Как настроиться на работу после отпуска

Если по возвращении из отпуска вы чувствуете себя так, словно проработали год без выходных, то у вас постотпускной синдром. Психолог онлайн-сервиса бытовых услуг ‪YouDo.com‬ Вячеслав Гиголаев рассказал о причинах плохого самочувствия после отдыха и поделился секретами, как легко и быстро влиться в рабочий режим.

Морская болезнь

Если ваш отпуск проходил в формате «шведский стол — море — шведский стол», в первые рабочие дни вас не спасет даже кофе. «Пляжный отдых — это размеренный образ жизни, который не требует физической или эмоциональной нагрузки. Часто такое времяпрепровождение совмещается с употреблением алкоголя, что только усугубляет ситуацию. Нам может казаться, что мы расслабляемся и отдыхаем, но организм при этом работает в авральном режиме. Прибавьте сюда акклиматизацию, и вы получите невероятный стресс для организма», — комментирует Гиголаев.

Вливайтесь в работу постепенно

Адаптация к повседневному графику после пассивного отдыха должна проходить постепенно. В первые рабочие дни не загружайте себя делами. Займитесь разбором почты, документов, папок на рабочем столе, обсудите с коллегами планы на ближайший месяц. А к реализации проектов сможете приступить, когда уйдет плохое настроение.

Займитесь спортом

Постарайтесь не задерживаться на работе в первые дни после отпуска. Уйдите пораньше и сходите на тренировку или в бассейн. Физическая нагрузка поможет взбодриться и быстро войти в рабочий ритм.

Возьмите еще один выходной

После отпуска, особенно если он был продолжительным, требуется еще как минимум один день на восстановление. Дополнительный выходной лучше предусмотреть заранее при планировании отпуска, но если вы этого не сделали, договоритесь с руководством, что появитесь в офисе на день позже. Постарайтесь провести этот день на свежем воздухе или сходите на массаж.

Из +30 в +13

За стандартные отпускные две недели организм, как правило, не успевает привыкнуть к другому климату, но благодаря новым впечатлениям процесс акклиматизации во время отпуска обычно протекает комфортно. Чего не скажешь о реакклиматизации. «После отпуска эти процессы наслаиваются друг на друга: появляется слабость, сонливость, плохое самочувствие и подавленное настроение. В этот период организм нужно поддерживать медикаментозно, посоветовавшись со своим врачом», — рекомендует Вячеслав.

Пейте витамины

В период реакклиматизации часто дают о себе знать хронические заболевания. Врачи советуют начинать профилактику, не дожидаясь физических проявлений. Витамин С и травяные напитки помогут укрепить иммунитет.

Восстановите режим питания

В первую неделю постарайтесь соблюдать здоровый рацион питания. Не увлекайтесь мучным, десертами и кофе.

Отложите диету

Не спешите после отпуска садиться на диету — лишний стресс может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Эксперименты с питанием допустимы только после восстановления привычного ритма жизни.

Возвращение в реальность

По мнению психологов, одна из главных причин возникновения постотпускного синдрома — неумение жить здесь и сейчас. «После отпуска мы физически на работе, но мыслями где-то там, на берегу, и это мешает нам жить настоящим и полностью погружаться в текущие дела. Когда мы не присутствуем в текущем моменте, это отнимает у нас много физических и эмоциональных сил, что заставляет нас почувствовать усталость и подавленность. Эта проблема намного серьезнее, чем акклиматизация, которую нужно просто пережить», — говорит Вячеслав Гиголаев.

Научитесь переключаться

«Представьте, что вы хотите виноградный сок, но в вашей чашке еще осталось молоко. Вы не будете мешать напитки, так как получится что-то невкусное. Вы допьете молоко и только потом приметесь за виноградный сок. Точно так же с работой и отпуском. Молоко — отпуск, виноградный сок — работа. Каждый из них по-своему хороши, но если вы будете мешать одно с другим — находясь в отпуске, будете думать об оставшихся без ответа письмах, а в офисе — о чудесных днях у моря, — то ничего хорошего не получится», — считает Вячеслав.

Оцените, нравится ли вам ваша работа

Если подавленное состояние наблюдается слишком долго: от недели до нескольких месяцев, стоит пересмотреть то, чем вы сейчас занимаетесь. Возможно, дело в том, что вы переросли свою должность или она вам не подходит. В этом случае стоит задуматься о смене работы, но сразу после отпуска принимать такие кардинальные решения не стоит.

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