Семь красивых девушек Москвы о любимых джинсах

Мари Коберидзе

Стереотип о том, что интеллектуалы не могут и не должны уметь хорошо одеваться, разбивается о сам факт существования этой девушки. Между прочим, куратора галереи современного искусства.

«С джинсами у меня тонкие и сложные взаимоотношения. Пока самая классная модель — это бойфренды из плотного денима. Свободный крой не сковывает движений, а в сочетании с идеально выглаженной рубашкой получается своеобразная „пижама“ для города».

Елена Летучая

Редкая девушка умеет сочетать завидную работоспособность и образцовый стиль, но телеведущей это удается.

«Джинсы — это обязательная вещь в моем гардеробе. Их можно комбинировать с чем угодно: надеваешь с футболкой, жакетом и кроссовками — получаешь один образ, с блузкой и туфлями — другой, с бомбером — третий. Я покупаю джинсы вагонами и лучше Saint Laurent ничего не встречала. Я говорю не про какую-то конкретную модель, а про все джинсы бренда. Я ношу их скинни, „сигаретки“ и широкие модели. Они идеально сидят, облегая все, что должно „облегаться“».

Инга Берман

Девушка с идеальным каре может носить костюмы в горошек Nina Donis, куртки Yeezy и шелковые платья Attico. Потому что настоящему субкультурологу можно все!

«Мои любимые джинсы — небесно-голубые Martine Rose с высокой посадкой. Эта мужская модель стройнит и визуально удлиняет ноги на пять с плюсом».

Ясмина Муратович

Модели удается элегантно носить строгие костюмы и выглядеть сексуально даже в лыжной форме.

«Любимые джинсы — это Levi’s и J Brand. У них самые правильные классические цвета: черный, синий и светло-голубой».

Женя Ким

Дизайнер, который делает сложные и очень красивые вещи, сама предпочитает белые футболки и джинсы.

«Любимые джинсы — из совместной коллекции Uniqlo и Lemaire. Нравятся за крой, правильную плотность материала и лаконичность».

Софья Заика

Как и любой настоящей красавице, студентке школы-студии МХАТ и музе Ренаты Литвиновой одинаково идут косухи, деловые костюмы и соблазнительные вечерние платья.

«Мои любимые джинсы — мужские Levi’s светло-голубого цвета. Номер не помню, но в наших магазинах этой модели и нет. Эти „бананы“ на высокой талии я нашла в секонде на Уделке (прим. ред. — блошиный рынок в Петербурге), носила семь лет, пока они до неприличия не прохудились, и остались одни дыры. Джинсы служили мне честно, принесли много радости. Очень по ним скучаю, но надевать их совсем уже неприлично, а выкинуть рука не поднимается. Поэтому они просто лежат в шкафу».

Александра Новикова

У дочери Аркадия Новикова можно поучиться не только ЗОЖ-рецептам (недавно в издательстве «Эксмо» вышла ее книга How To Green), но и лаконичному стилю.