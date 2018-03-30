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    30 марта 2018Галкина Алена

    Семь красивых девушек Москвы о любимых джинсах

    Елена Летучая, Мари Коберидзе и Инга Берман рассказывают о своих идеальных моделях

    Мари Коберидзе

    Стереотип о том, что интеллектуалы не могут и не должны уметь хорошо одеваться, разбивается о сам факт существования этой девушки. Между прочим, куратора галереи современного искусства.

    «С джинсами у меня тонкие и сложные взаимоотношения. Пока самая классная модель — это бойфренды из плотного денима. Свободный крой не сковывает движений, а в сочетании с идеально выглаженной рубашкой получается своеобразная „пижама“ для города».

    Елена Летучая

    Редкая девушка умеет сочетать завидную работоспособность и образцовый стиль, но телеведущей это удается.

    «Джинсы — это обязательная вещь в моем гардеробе. Их можно комбинировать с чем угодно: надеваешь с футболкой, жакетом и кроссовками — получаешь один образ, с блузкой и туфлями — другой, с бомбером — третий. Я покупаю джинсы вагонами и лучше Saint Laurent ничего не встречала. Я говорю не про какую-то конкретную модель, а про все джинсы бренда. Я ношу их скинни, „сигаретки“ и широкие модели. Они идеально сидят, облегая все, что должно „облегаться“».

    Инга Берман

    Девушка с идеальным каре может носить костюмы в горошек Nina Donis, куртки Yeezy и шелковые платья Attico. Потому что настоящему субкультурологу можно все! 

    «Мои любимые джинсы — небесно-голубые Martine Rose с высокой посадкой. Эта мужская модель стройнит и визуально удлиняет ноги на пять с плюсом». 

    Ясмина Муратович

    Модели удается элегантно носить строгие костюмы и выглядеть сексуально даже в лыжной форме.

    «Любимые джинсы — это Levi’s и J Brand. У них самые правильные классические цвета: черный, синий и светло-голубой».

    Женя Ким

    Дизайнер, который делает сложные и очень красивые вещи, сама предпочитает белые футболки и джинсы.

    «Любимые джинсы — из совместной коллекции Uniqlo и Lemaire. Нравятся за крой, правильную плотность материала и лаконичность».

    Софья Заика

    Как и любой настоящей красавице, студентке школы-студии МХАТ и музе Ренаты Литвиновой одинаково идут косухи, деловые костюмы и соблазнительные вечерние платья.

    «Мои любимые джинсы — мужские Levi’s светло-голубого цвета. Номер не помню, но в наших магазинах этой модели и нет. Эти „бананы“ на высокой талии я нашла в секонде на Уделке (прим. ред. — блошиный рынок в Петербурге), носила семь лет, пока они до неприличия не прохудились, и остались одни дыры. Джинсы служили мне честно, принесли много радости. Очень по ним скучаю, но надевать их совсем уже неприлично, а выкинуть рука не поднимается. Поэтому они просто лежат в шкафу». 

    Александра Новикова

    У дочери Аркадия Новикова можно поучиться не только ЗОЖ-рецептам (недавно в издательстве «Эксмо» вышла ее книга How To Green), но и лаконичному стилю.

    «Я люблю винтажные джинсы с завышенной талией. Они не выглядят слишком гламурно, но при этом подчеркивают ягодицы и удлиняют ноги. Нравятся модели марки ReDone». 

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