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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    26 октября 2017

    Само совершенство: Кайя Гербер в романтичном платье в Лос-Анджелесе

    Как вам женственный образ дочери Синди Кроуфорд?

    Никто не умеет так же носить короткие мини-шорты с грубыми армейскими ботинками, как 16-летняя Кайя Гербер. Одна из самых востребованных супермоделей прошедших Недель моды, дочь Синди Кроуфорд уверенными шагами идет к званию самой юной иконы стиля, смело конкурируя и с Селеной Гомес, и с Кендалл Дженнер, и с сестрами Хадид. Одинаково удачно Кайе удаются как сексуальные образы в стиле подружки рокера, так и более женственные амплуа. Так, на прошедшем мероприятии в Лос-Анджелесе модель появилась в компании старшего брата Пресли в романтичном клетчатом платье длиной ниже колен без рукавов и с v-образным вырезом.

    Само совершенство: Кайя Гербер в романтичном платье в Лос-Анджелесе фото [3]
    Само совершенство: Кайя Гербер в романтичном платье в Лос-Анджелесе фото [2]

    Женственный наряд дочь Синди Кроуфорд дополнила белыми туфлями на ремешках в сочетании с красным клатчем. Волосы девушки были уложены легкими волнами, а в макияже, как и всегда, преобладала пастельная гамма. Основной акцент был сделан на брови Кайи для придания лицу еще большей выразительности. Легкий акцент на скулы нежно-розовыми румянами и полупрозрачный блеск для губ дополнили этот во всех отношениях удачный образ 16-летней супермодели.

    Само совершенство: Кайя Гербер в романтичном платье в Лос-Анджелесе фото [1]
    Само совершенство: Кайя Гербер в романтичном платье в Лос-Анджелесе фото [4]

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