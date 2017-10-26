Само совершенство: Кайя Гербер в романтичном платье в Лос-Анджелесе

Никто не умеет так же носить короткие мини-шорты с грубыми армейскими ботинками, как 16-летняя Кайя Гербер. Одна из самых востребованных супермоделей прошедших Недель моды, дочь Синди Кроуфорд уверенными шагами идет к званию самой юной иконы стиля, смело конкурируя и с Селеной Гомес, и с Кендалл Дженнер, и с сестрами Хадид. Одинаково удачно Кайе удаются как сексуальные образы в стиле подружки рокера, так и более женственные амплуа. Так, на прошедшем мероприятии в Лос-Анджелесе модель появилась в компании старшего брата Пресли в романтичном клетчатом платье длиной ниже колен без рукавов и с v-образным вырезом.