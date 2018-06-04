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    04 июня 2018

    Образ дня: Пенелопа Крус в Zac Posen

    44-летняя актриса в элегантном платье

    В минувшие выходные в Нью-Йорке прошла вечеринка бренда Veuve Clicquot, среди гостей было немало знаменитостей — модели, актрисы, артисты. Внимание СМИ и фотографов привлекла Пенелопа Крус в утонченном и женственном образе.

    44-летняя актриса появилась на мероприятии в платье в горошек из весенне-летней коллекции Zac Posen, идеально подчеркивающем фигуру. Она дополнила наряд открытыми туфлями и синей замшевой сумкой. Пенелопа сделала макияж в бронзовых оттенках и классическую укладку — крупные локоны и объем у корней.

    Образ дня: Пенелопа Крус в Zac Posen (фото 1.1)
    Образ дня: Пенелопа Крус в Zac Posen (фото 1.2)

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