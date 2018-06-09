Образ дня: Кейт Миддлтон на дне рождения королевы

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Герцогиня выбрала для своего наряда экстравагантную шляпку
Кейт Миддлтон в день чествования британской королевы Елизаветы II появилась в светло-голубом наряде в сопровождении герцогини Камиллы. Их мужья — принц Уильям и принц Чарльз — во время парада двигались верхом. Принц Гарри, только что вернувшийся из свадебного путешествия, отправился на карете вместе с Меган Маркл. Молодая супруга даже в этот день предпочла не соблюдать протокол и выбрала платье с оголенными плечами.
В этом году герцогиня Кембриджская предпочла платье от Alexander McQueen и шляпку от Juliette Botterill.
Напомним, что сегодня празднуется второй день рождения монарха — это традиционное торжество, которое проводится вот уже 260 лет. Оно проходит в июне вне зависимости от даты рождения короля или королевы.