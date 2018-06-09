Образ дня: Кейт Миддлтон на дне рождения королевы

Кейт Миддлтон в день чествования британской королевы Елизаветы II появилась в светло-голубом наряде в сопровождении герцогини Камиллы. Их мужья — принц Уильям и принц Чарльз — во время парада двигались верхом. Принц Гарри, только что вернувшийся из свадебного путешествия, отправился на карете вместе с Меган Маркл. Молодая супруга даже в этот день предпочла не соблюдать протокол и выбрала платье с оголенными плечами.