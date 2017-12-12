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    12 декабря 2017

    Образ дня: Элизабет Херли на благотворительном ужине в Париже

    52-летняя актриса вышла в свет в платье индийского бренда

    Элизабер Херли стала гостьей благотворительного ужина, который прошел минувшим вечером в Париже. Мероприятие было организовано в поддержку женщин, у которых диагностировали рак груди. Бывшая британская модель и международный посол Кампании против рака груди на мероприятии выступила с речью о том, как важно говорить об этой болезни в современном мире, отметив, что ранняя диагностика и внимание к проблеме могут спасти не одну жизнь.

    52-летняя актриса для своего выхода выбрала розовое платье в пол, украшенное многочисленными серебряными деталями. Наряд от индийского бренда Falguni Shane Peacock Херли дополнила лишь серьгами с крупными камнями. У актрисы был яркий вечерний макияж: смоки, розовые румяна холодного оттенка и легкий блеск для губ. Укладку героиня вечера выбрала классическую: пробор посередине и крупные локоны.

    Образ дня: Элизабет Херли на благотворительном ужине в Париже (фото 2)
    Образ дня: Элизабет Херли на благотворительном ужине в Париже (фото 3)
    Образ дня: Элизабет Херли на благотворительном ужине в Париже (фото 4)
    Образ дня: Элизабет Херли на благотворительном ужине в Париже (фото 5)

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