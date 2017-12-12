Образ дня: Элизабет Херли на благотворительном ужине в Париже

Элизабер Херли стала гостьей благотворительного ужина, который прошел минувшим вечером в Париже. Мероприятие было организовано в поддержку женщин, у которых диагностировали рак груди. Бывшая британская модель и международный посол Кампании против рака груди на мероприятии выступила с речью о том, как важно говорить об этой болезни в современном мире, отметив, что ранняя диагностика и внимание к проблеме могут спасти не одну жизнь.