Met gala 2018: дизайнеры и их музы

Каждый год первый понедельник мая — одна из самых волнительных дат для дизайнеров. В этот день все внимание модной общественности приковано к Балу института костюма в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Получить приглашение на Met Gala, прийти со своей музой и представить новый наряд, соответствующий теме мероприятия, невероятно почетно. В обзоре Elle — те дизайнеры и их знаменитые музы, которые сегодня появились на красной дорожке и представили свою интерпретацию темы «Божественные тела: мода и католическое воображение». Оливье Рустен и ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС Джей Ло давно оценила фирменный подчерк Оливье Рустена. Певица появлялась в нарядах Balmain на протяжении года на различных премиях, и вот Met Gala стал еще одним инфоповодом примерить новое творение креативного директора модного Дома. Джей Ло выглядела фантастически, а Оливье рядом — довольным проделанной работой.

Жан-Поль Готье и МАДОННА Неудивительно, что вместе с великим модным провокатором Жан-Полем Готье на Met Gala была замечена именно Мадонна. Конечно, повторить успех образа с корсетом с конусообразными чашечками, уже не удастся, но их луки в готическом стиле, определенно, запомнятся публике.

Вирджил Абло и КЕНДАЛЛ ДЖЕННЕР It`s a match, когда два кумира поколения миллениалов выбирают друг друга. Для Met Gala 2018 Кендалл Дженнер и Вирджил Абло оба сделали выбор в пользу белого total look Off-White. Никаких сложносочиненных нарядов и богатого декора — лаконичный минимализм — все, как любят хайпбисты, даже в такой, казалось бы, сложной теме, как взаимоотношения моды и католицизма.

Джереми Скотт и CARDI B Самый эпатажный дизайнер современности Джереми Скотт не прогадал выбирая своей музой Cardi B. Эта красотка может позировать фотографам бесконечно! К тому же кто, как не она эффектнее всего продемонстрирует его новое творение — платье, усыпанное миллионом страз, жемчужин и кристаллов.

Майкл Корс и НАОМИ УОТТС За американской классикой с ее лаконичным кроем и отсутствием лишних деталей следует обратиться к Майклу Корса. Эту истину знают все голливудские знаменитости, в том числе и Наоми Уоттс. Их дуэт был одним из самых лаконичных на Met Gala 2018.

Николя Гескьер и ЭММА СТОУН Николя Гескьер, который в коллекциях для Louis Vuitton постоянно экспериментирует с образами sci-fi, тема Met Gala 2018 заставила более детально изучить архивы Дома. Для платья Эммы Стоун (актриса является лицом Louis Vuitton в этом году) Николя выбрал беспроигрышное сочетание темно-синего и золотого, и добавил немного рокерской эстетики в духе своих работ для Givenchy. Получилось, стильно.

ВЕРА ВОНГ и АРИАНА ГРАНДЕ

Дизайнер Вера Вонг знает, кого выбирать в качестве музы: юной актрисе Ариане Гранде пророчат головокружительную карьеру в Голливуде. Как знать, может этот ее образ в нежном платье-бюстье мы еще будем вспоминать, делая ретроспективу образов культовой актрисы XXI века.