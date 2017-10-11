Красная королева: Марго Робби в костюме Versace

Марго Робби стала гостьей нового выпуска утреннего шоу «Доброе утро, Америка». 27-летняя актриса для эфира надела алый костюм и кроп-топ Versace из весенне-летней коллекции будущего года, которая буквально недавно была представлена на миланской Неделе моды.



Яркий образ в стиле 80-х блондинка уравновесила консервативной длиной юбки и полным отсутствием аксессуаров. Золотистые босоножки на тонком ремешке не отвлекли внимание от ансамбля. Строгость была выдержана и в бьюти-образе: актрисе сделали неяркий макияж и прямые волосы c пробором на бок.



В эфире телешоу Робби рассказывала телеведущим и зрителям о своей новой роли. Актриса снялась в биографической драме «Я, Тоня» о фигуристке Тоне Хардинг, которая вместе с бывшим мужем решилась на преступление ради победы в чемпионате по фигурному катанию.



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