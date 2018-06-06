Кэрри Брэдшоу и ее стиль

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Безумие и отвага: на чем строятся образы самой модной телегероини всех времен
Спустя 20 лет после выхода культового сериала «Секс в большом городе» девушки обращаются за вдохновением к любимым героиням не реже, чем к модным подборкам в Pinterest. В этом заслуга бессменного костюмера всех сезонов Патриции Филд, за 6 сезонов (плюс два фильма), доказавшей, что нет ни единого непоколебимого модного правила. В пылу любовных перипетий Кэрри Брэдшоу, кажется, нарушает все fashion-законы и условности. И, влюбляясь в очередном «платье за 10 долларов и туфлях за 400», безоговорочно влюбляет в себя.
Кредо колумнистки в том, что деньги должны находиться там, где она их видит, а именно в гардеробной. О том, что находится на рейлах в аквамариновой комнатке между спальней и кухней и том, какими модными заветами руководствуется ее хозяйка — в обзоре ELLE.
Классическое двубортное пальто может брать на себя главную роль в образе и никогда не выходит из моды
Никогда не бойтесь показать немного голого тела, даже если прогноз погоды обещает резкое похолодание.
Не нужно делать скидку на холод. Никаких компромиссов: роскошному платью - роскошное пальто! Если наряд требует босоножек, голым ногам в -10 - быть!
Все цвета радуги и даже больше - не бойтесь ярких оттенков.
Обожаемое дизайнерами сочетание брюк с платьем Кэрри взяла на заметку еще в начале 2000-х. Пора последовать ее примеру!
Коктейльное платье посреди дня - не overdressing, а способ выделиться из толпы.
Не нужно ждать свадьбы, чтобы примерить роскошное белое платье!
Джинсы и белая футболка, базовые брюки и свитер - ботфорты сделают ультрасексуальным любой образ.
Вертикальная и горизонтальная полоска не спорят друг с другом.
Сочетайте принты, цвета, экспериментируйте с силуэтом - иногда гениальные образы рождаются из самых непредсказуемых сочетаний!
Экстравагантные винтажные вещи добавляют стилю индивидуальности.
В выборе вечернего наряда не существует понятия «слишком».
Насыщенный оттенок, силуэт oversize - восьмидесятнический жакет сделает стильным любой образ. Да здравствуют подплечники!
Вертикальная полоска стройнит, горизонтальная может визуально увеличивать. Диагональная - беспроигрышный вариант.
Вещи haute couture должны жить, а не пылиться в шкафу. Давайте им такой шанс при каждом уместном случае!
Не бывает ситуации, в которой было бы неуместно нарядиться.
Цветок во все плечо, сумка с метровой бахромой, босоножки из перьев - к лаконичным вещам подбираем экстравагантные аксесссуары.
Спортивные брюки или велосипедки с каблуками - это модно.
Мужской костюм - всегда отличная идея!