Кэрри Брэдшоу и ее стиль

Спустя 20 лет после выхода культового сериала «Секс в большом городе» девушки обращаются за вдохновением к любимым героиням не реже, чем к модным подборкам в Pinterest. В этом заслуга бессменного костюмера всех сезонов Патриции Филд, за 6 сезонов (плюс два фильма), доказавшей, что нет ни единого непоколебимого модного правила. В пылу любовных перипетий Кэрри Брэдшоу, кажется, нарушает все fashion-законы и условности. И, влюбляясь в очередном «платье за 10 долларов и туфлях за 400», безоговорочно влюбляет в себя.

Кредо колумнистки в том, что деньги должны находиться там, где она их видит, а именно в гардеробной. О том, что находится на рейлах в аквамариновой комнатке между спальней и кухней и том, какими модными заветами руководствуется ее хозяйка — в обзоре ELLE.