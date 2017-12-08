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    08 декабря 2017

    Кейт Бланшетт в платье Louis Vuitton из пайеток на премии IWC Filmmakers

    Смелый образ 48-летней актрисы на церемонии в Дубае

    Кейт Бланшетт стала гостьей кинопремии IWC Filmmakers Awards, которая прошла в отеле One and Only в Дубае в четверг, 7 декабря. Оксароносная актриса на мероприятии появилась в сияющем платье Louis Vuitton из золотых, черных и серебряных пайеток. 48-летняя Бланшетт рискнула надеть на церемонию наряд с очень глубоким декольте, однако в сочетании с благородной красотой актрисы откровенное платье смотрелось органично. Свой образ звезда дополнила лишь часами и браслетом, чтобы не перегружать и без того эффектный аутфит.

    На красной дорожке Кейт была с простым и естественным макияжем: она сделала акцент на гладкую сияющую кожу и выделила голубые глаза с помощью карандаша и небольшого количества серебряных теней. Румяна и помада цвета чайной розы стали завершением бьюти-образа. Бланшетт в очередной раз слегка закрутила короткие светлые волосы и сделала пробор набок.

    Кейт Бланшетт в платье Louis Vuitton из пайеток на премии IWC Filmmakers (фото 2)
    Кейт Бланшетт в платье Louis Vuitton из пайеток на премии IWC Filmmakers (фото 3)
    Кейт Бланшетт в платье Louis Vuitton из пайеток на премии IWC Filmmakers (фото 4)

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