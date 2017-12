Кейт Бланшетт в платье Louis Vuitton из пайеток на премии IWC Filmmakers

Кейт Бланшетт стала гостьей кинопремии IWC Filmmakers Awards, которая прошла в отеле One and Only в Дубае в четверг, 7 декабря. Оксароносная актриса на мероприятии появилась в сияющем платье Louis Vuitton из золотых, черных и серебряных пайеток. 48-летняя Бланшетт рискнула надеть на церемонию наряд с очень глубоким декольте, однако в сочетании с благородной красотой актрисы откровенное платье смотрелось органично. Свой образ звезда дополнила лишь часами и браслетом, чтобы не перегружать и без того эффектный аутфит.