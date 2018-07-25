Модель Карли Клосс выходит замуж за Джошуа Кушнера. 25-летняя модель уже около шести лет встречается с 33-летним бизнесменом, и только сейчас пара решилась связать себя узами брака. Карли поделилась радостной новостью с подписчиками в Instagram и опубликовала совместное фото с будущим мужем. «Я люблю тебя так сильно, что не описать словами. Джошуа, ты мой лучший друг и моя родственная душа. Жду не дождусь, когда мы будем жить вместе вечно. Говорю „да“ еще миллион раз», — подписала снимок звезда.

Вскоре информацию о свадьбе подтвердили инсайдеры. «Джошуа сделал предложение Карли пару недель назад во время романтического уикенда в Нью-Йорке. Сейчас они оба на седьмом небе от счастья и планируют совместное будущее», — рассказал источник, близкий к паре.