Как носить комбинезон днем и вечером: два образа Марго Робби

Марго Робби в преддверии премьеры спортивной драмы «Ледяная стерва» все чаще выходит в свет. Вчера актриса подробнее рассказала о своей роли в новой картине в ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире». На программе 27-летняя знаменитость появилась в черном комбинезоне с контрастной строчкой Derek Lam из коллекции весна-лето 2018. Одна из самых красивых актрис Голливуда дополнила свой образ небрежной укладкой и помадой алого цвета.