Как носить комбинезон днем и вечером: два образа Марго Робби

Полная версия
Голливудская актриса умеет носить простые вещи и выглядеть в них роскошно
Марго Робби в преддверии премьеры спортивной драмы «Ледяная стерва» все чаще выходит в свет. Вчера актриса подробнее рассказала о своей роли в новой картине в ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире». На программе 27-летняя знаменитость появилась в черном комбинезоне с контрастной строчкой Derek Lam из коллекции весна-лето 2018. Одна из самых красивых актрис Голливуда дополнила свой образ небрежной укладкой и помадой алого цвета.
Днем Марго снова отдала предпочтение удобному и практичному комбинезону. На этот раз она выбрала менее формальный фасон из легкой ткани цвета хаки. Актриса дополнила свой наряд обувью на массивном каблуке, крупными часами и маленькой сумкой. Помада винного цвета и лак того же оттенка сделали образ более эффектным.