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    05 декабря 2017

    Как носить комбинезон днем и вечером: два образа Марго Робби

    Голливудская актриса умеет носить простые вещи и выглядеть в них роскошно

    Марго Робби в преддверии премьеры спортивной драмы «Ледяная стерва» все чаще выходит в свет. Вчера актриса подробнее рассказала о своей роли в новой картине в ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире». На программе 27-летняя знаменитость появилась в черном комбинезоне с контрастной строчкой Derek Lam из коллекции весна-лето 2018. Одна из самых красивых актрис Голливуда дополнила свой образ небрежной укладкой и помадой алого цвета.

    Как носить комбинезон днем и вечером: два образа Марго Робби (фото 1)ФОТОGETTYIMAGES
    Как носить комбинезон днем и вечером: два образа Марго Робби (фото 2)ФОТОGETTYIMAGES

    Днем Марго снова отдала предпочтение удобному и практичному комбинезону. На этот раз она выбрала менее формальный фасон из легкой ткани цвета хаки. Актриса дополнила свой наряд обувью на массивном каблуке, крупными часами и маленькой сумкой. Помада винного цвета и лак того же оттенка сделали образ более эффектным.

    Как носить комбинезон днем и вечером: два образа Марго Робби (фото 4)ФОТОGETTYIMAGES
    Как носить комбинезон днем и вечером: два образа Марго Робби (фото 5)ФОТОGETTYIMAGES

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