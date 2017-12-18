Итоги года: самые эффектные образы красных дорожек

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Мода
Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.
Целый год мы наблюдали вереницу русалочно-фейных платьев со шлейфами, кринолинов, декольте и вырезов. Среди всего этого мы выделили наряды, которым удалось отличиться на общем фоне
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