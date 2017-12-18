Итоги года: самые эффектные образы красных дорожек

Целый год мы наблюдали вереницу русалочно-фейных платьев со шлейфами, кринолинов, декольте и вырезов. Среди всего этого мы выделили наряды, которым удалось отличиться на общем фоне