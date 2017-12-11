Люди года 2017 самые яркие личности
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Новый год 2018 готовимся к празднику
Итоги 2017 главные события года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    11 декабря 2017

    Джессика Альба отметила baby shower в кондитерской

    36-летняя актриса устроила вечеринку в честь скорого рождения третьего ребенка

    Голливудская актриса и глава собственного бизнеса Джессика Альба устроила baby shower — мероприятие по случаю скорого рождения малыша. Напомним, что знаменитость находится в ожидании сына, уже совсем скоро она подарит своему мужу Кэшу Уоррену третьего ребенка. Праздник состоялся во французской кондитерской Ladurée в Лос-Анджелесе. На baby shower присутствовали друзья Джессики, а также ее мама и тетя. А вот американского продюсера Кэша Уоррена, супруга Альбы, на вечеринке не было.

    Будущая мама в этот день была в свободном черном платье и в туфлях на устойчивом каблуке. Волосы актриса собрала в хвост, сделав пробор набок, а на голову повязала атласную ленту с украшением. В Instagram Альба поделилась несколькими фотографиями с праздника.

    Джессика Альба отметила baby shower в кондитерской (фото 3)ФОТОSPLASHNEWS
    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2017 ELLE, Hearst Shkulev Publishing LLC / OOO «Хёрст Шкулёв Паблишинг». Все права защищены
    16+
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз