Джессика Альба отметила baby shower в кондитерской

Голливудская актриса и глава собственного бизнеса Джессика Альба устроила baby shower — мероприятие по случаю скорого рождения малыша. Напомним, что знаменитость находится в ожидании сына, уже совсем скоро она подарит своему мужу Кэшу Уоррену третьего ребенка. Праздник состоялся во французской кондитерской Ladurée в Лос-Анджелесе. На baby shower присутствовали друзья Джессики, а также ее мама и тетя. А вот американского продюсера Кэша Уоррена, супруга Альбы, на вечеринке не было.