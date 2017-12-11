Джессика Альба отметила baby shower в кондитерской

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36-летняя актриса устроила вечеринку в честь скорого рождения третьего ребенка
Голливудская актриса и глава собственного бизнеса Джессика Альба устроила baby shower — мероприятие по случаю скорого рождения малыша. Напомним, что знаменитость находится в ожидании сына, уже совсем скоро она подарит своему мужу Кэшу Уоррену третьего ребенка. Праздник состоялся во французской кондитерской Ladurée в Лос-Анджелесе. На baby shower присутствовали друзья Джессики, а также ее мама и тетя. А вот американского продюсера Кэша Уоррена, супруга Альбы, на вечеринке не было.
Будущая мама в этот день была в свободном черном платье и в туфлях на устойчивом каблуке. Волосы актриса собрала в хвост, сделав пробор набок, а на голову повязала атласную ленту с украшением. В Instagram Альба поделилась несколькими фотографиями с праздника.