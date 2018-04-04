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    04 апреля 2018

    Диана Крюгер в костюме Jason Wu на вечере в Нью-Йорке

    41-летняя голливудская актриса в вечернем образе

    Диана Крюгер посетила презентацию книги How to Accessorize, автором которой стала звездный стилист Микаэла Эрлангер. Вечеринка прошла вчера вечером в Нью-Йорке, в отеле Gramercy Park.

    41-летняя голливудская актриса немецкого происхождения для мероприятия выбрала костюм из коллекции Jason Wu, остроносые замшевые туфли со шнуровкой и клатч с глиттером. Для выхода в свет Крюгер зачесала короткие светлые волосы назад, а глаза подчеркнула с помощью смоки.

    Среди гостей вечера была и актриса Люпита Нионго, коллега Дианы выбрала яркое платье с принтом из коллекции Prada.

    Диана Крюгер в костюме Jason Wu на вечере в Нью-Йорке (фото 1.1)
    Диана Крюгер в костюме Jason Wu на вечере в Нью-Йорке (фото 1.2)

    Диана Крюгер, Микаэла Эрлангер и Люпита Нионго

    Диана Крюгер в костюме Jason Wu на вечере в Нью-Йорке (фото 2)

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