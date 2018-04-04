Диана Крюгер в костюме Jason Wu на вечере в Нью-Йорке

Диана Крюгер посетила презентацию книги How to Accessorize, автором которой стала звездный стилист Микаэла Эрлангер. Вечеринка прошла вчера вечером в Нью-Йорке, в отеле Gramercy Park.

41-летняя голливудская актриса немецкого происхождения для мероприятия выбрала костюм из коллекции Jason Wu, остроносые замшевые туфли со шнуровкой и клатч с глиттером. Для выхода в свет Крюгер зачесала короткие светлые волосы назад, а глаза подчеркнула с помощью смоки.

Среди гостей вечера была и актриса Люпита Нионго, коллега Дианы выбрала яркое платье с принтом из коллекции Prada.