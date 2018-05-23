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    23 мая 2018

    Дежавю: Меган Маркл повторила образ Кейт Миддлтон

    В сети сравнивают первый выход герцогини Сассекской и наряд герцогини Кембриджской на садовой вечеринке в 2012 году

    Вчера Меган Маркл дебютировала в роли герцогини Сассекской: вместе со своим супругом, принцем Гарри, она появилась на садовой вечеринке по случаю юбилея принца Чарльза. Для первого выхода после свадьбы она выбрала нюдовое платье Goat с полупрозрачными рукавами и шляпу Philip Treacy.

    Модные критики отметили, что наряд, который предпочла герцогиня Меган, очень похож на образ Кейт Миддлтон на подобном мероприятии в 2012 году. Тогда Кэтрин сделала ставку на розовое платье Emilia Wickstead, шляпу Jane Corbett и туфли LK Bennett.

    Дежавю: Меган Маркл повторила образ Кейт Миддлтон (фото 1)
    Дежавю: Меган Маркл повторила образ Кейт Миддлтон (фото 2)
    Дежавю: Меган Маркл повторила образ Кейт Миддлтон (фото 3)
    Дежавю: Меган Маркл повторила образ Кейт Миддлтон (фото 4)

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